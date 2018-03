před 1 hodinou

Británie bude na svých hranicích zjišťovat a sledovat osoby, které jsou hrozbou pro její národní bezpečnost. Oznámil to mluvčí premiérky Theresy Mayové. Předmětem zájmu britských úřadů budou i pasažéři soukromých letů. "Cílem je posílit monitorování a sledování osob cestujících do Spojeného království, které mohou být zapleteny do akcí ohrožujících bezpečnost Británie nebo jejích spojenců," řekl mluvčí po schůzce Mayové se členy britské Národní bezpečnostní rady. "Týká se to i přísných hraničních kontrol soukromých letů," dodal. Opatření je následkem vážných obav, které v Británii vyvolala otrava bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho třiatřicetileté dcery Julije, píše Reuters.

autor: ČTK | před 1 hodinou