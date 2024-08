Válka operací Kursk "rozmrzla". Rusové teď musí překročit svůj stín, míní analytici

Zahraniční analytici nadále zkoumají vývoj situace v Kurské oblasti. Ačkoliv zatím není jasné, jak ukrajinská ofenziva skončí, už teď lze jednoznačně hovořit o selhání ruské armády. A také o tom, že i takzvaně zamrzlý stav může nabídnout velmi překotný a nečekaný sled událostí.

Výzkumný pracovník Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě Tomasz Blusiewicz tvrdí, že se Ukrajina s největší pravděpodobností z Kurska stáhne. Nejprve však donutí Kreml k přesunu několika brigád, které by jinak držely pozice v bojích na frontové linii na Ukrajině. Překročí ale svůj vlastní stín? Aby uspěli, tak musí. "Budou se muset přemístit. A v tom jsou Rusové špatní. Jsou špatní v logistice," hodnotí v rozhovoru pro americký list The Hill.

Podle Blusiewicze jde ze strany Ukrajiny o "brilantní tah". "Dosáhli obrovského úspěchu, když donutili Rusko přesunout své vojáky. Kyjev dokázal, jak bezbranná Moskva v jiných oblastech je," dodává s tím, že Putinova prestiž dostala po vpádu ukrajinských vojsk na území Ruska obrovskou ránu. Nečekaný útok ho podle amerického listu doslova rozzuřil. Vpád v prvních reakcích označil za "provokaci", později se ukázalo, že je rozsah operace mnohem větší.

Ačkoliv zatím není jasné, jak se ukrajinská ofenziva bude vyvíjet, už nyní je zřejmé, že se Ukrajině podařilo změnit dosavadní vnímání války. "Před Kurskem panoval pocit, že se válka stala předvídatelnou, a mnozí měli za to, že zamrzla. Ukrajina ale ukázala, že skutečně existuje prostor pro to, aby se stala nepředvídatelnou. A že Rusko zvládne překvapit," řekla listu viceprezidentka pro politiku a programování v think tanku Globsec Alena Kudzková.

Američtí představitelé Ukrajinu v útoku podpořili. Tisková mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová minulý týden novinářům řekla, že vpád do Kurské oblasti je v souladu s politikou Washingtonu, která chce budovat obranu proti ruským útokům na hranicích. "Nemáme pocit, že by to byla eskalace. Ukrajina dělá to, co musí, aby byla na bojišti úspěšná," řekla.

Rusko poslalo do Kurské oblasti posily a slibuje, že útok odrazí. Zástupce velitele Hlavní vojenské politické správy Ozbrojených sil Ruska Apti Alaudinov řekl ruské agentuře TASS, že "situace je těžká, ale není kritická". Ukrajina se podle něj nevyhne porážce na frontových liniích. "Nepřítele lze zastavit a zničit," prohlásil.

Někteří Rusové viní vládu a armádu z toho, že nedokázala útok na Kurskou oblast předvídat nebo se po jeho zahájení efektivně bránit. Ostrou kritiku Moskva schytala například od vojenského bloggera Michaila Zvinčuka, bývalého tiskového mluvčího ruského ministerstva obrany. Ten vytkl vládě, že dala Ukrajině prostor "měsíce hromadit síly". "Po celé dva měsíce všechny informace o možném vpádu chodily na adresu vyššího velitelství. Měli dost času na to zasáhnout," uvedl ve svém příspěvku na Telegramu.

