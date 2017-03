Brexitový zákon se podle očekávání vrací do Sněmovny lordů

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Britská Dolní sněmovna v pondělí podle očekávání zamítla oba dodatky k zákonu, který má vládě premiérky Mayové umožnit spuštění odchodu země z EU. Dodatky, z nichž jeden se týká práv občanů Unie po Brexitu a druhý britského parlamentního schvalování konečné dohody s EU, nedávno schválila Sněmovna lordů. Do ní se nyní text zákona vrací k dalšímu projednání. Podle britské praxe se tento postup opakuje, dokud se zákonodárci nedohodnou. Lordi požadovali, aby britský parlament schvaloval i konečné dohody země s Bruselem a aby Londýn garantoval práva občanů unie žijících v Británii i po Brexitu. Vláda tyto změny odmítá.

Dodatky, z nichž jeden se týká práv občanů Unie po Brexitu a druhý britského parlamentního přijetí konečné dohody s EU, nedávno schválila horní komora, Sněmovna lordů. Do ní se ještě v pondělí text zákona vrátí k dalšímu projednání. Podle britského tisku se ale očekává, že lordi už s dalšími změnami nepřijdou a podruhé se vládě nepostaví.

Podle deníku The Guardian opoziční labouristé ve Sněmovně lordů uvedli, že nehodlají pokračovat v "ping-pongu s vládou". Vůdkyně labouristické opozice v horní sněmovně Angela Smithová to podle listu odůvodnila tím, že není "jiskřička naděje", že by kabinet Mayové s dodatky souhlasil.

Lordi požadovali, aby parlament schvaloval i konečné dohody země s Bruselem a aby Londýn garantoval práva občanů unie žijících v Británii i po Brexitu. Vláda obě změny odmítá s tím, že by komplikovaly vyjednávací pozici Londýna.

Proti vládě v pondělí hlasovali i dva poslanci vládních konzervativců, kteří podpořili dodatek týkající se práv občanů. Při hlasování o druhém dodatku se ve vládním táboře žádný rebel nenašel, uvedla BBC.

Na textu zákona se musejí shodnout obě komory parlamentu, což se v pondělí pravděpodobně stane. Mayová by tak teoreticky podle BBC mohla spustit Brexit již v úterý, o čemž spekulovala některá média o uplynulém víkendu. Mluvčí premiérky ale v pondělí zdůraznil, že s aktivací článku 50 lisabonské smlouvy o fungování unie, kterou oficiálně začnou rozhovory Britů s EU o podmínkách rozluky, počítá vláda až na konci měsíce.

autor: ČTK