Boj v bažinách. Ukrajinci překonali Dněpr a útočí na desetinásobnou ruskou přesilu

Před týdnem ukrajinská armáda oznámila, že se uchytila na východním břehu Dněpru v Chersonské oblasti a vytvořila na něm svá předmostí. Pozice na břehu, dosud kontrolovaném okupanty, ukrajinské jednotky drží. A dokonce je pomalu rozšiřují.

Analytici z amerického Institutu pro studium války, ale také ruští váleční blogeři nezávisle na sobě potvrzují, že ukrajinské oddíly po přechodu Dněpru obsadily vesnici Krynky, vzdálenou dva kilometry východně od řeky a postoupili k Piščanivce, která leží tři kilometry od Dněpru.

Na východním břehu je bažinatý terén a písečná vřesoviště. Ukrajinský postup brzdí ruské miny a dělostřelecké ostřelování. Nicméně to vypadá, že se ukrajinský výsadek 38. samostatné brigády námořní pěchoty udržel. Ukrajinci zveřejnili fotografii zničeného ruského obrněného transportéru ve vesnici Korsunka na východním břehu.

Dněpr tvoří frontovou linii na jihu Ukrajinu už rok poté, co se 11. listopadu 2022 Rusové stáhli z Chersonu a celého západního břehu. Nebyli schopní udržet zásobovací trasy při narůstajícím ukrajinském tlaku.

Tehdy Rusové vyhodili do vzduchu Antonivský most a letos v červnu explodovala také Kachovská přehrada. Zástupce ředitele ukrajinské vojenské kontrarozvědky HUR Andrij Černak řekl agentuře Unian, že vytvoření předmostí je výsledkem měsíce trvající průzkumné práce a útoků na ruské obranné pozice v oblasti. "Než tam naše námořní pěchota dorazila, působily v těchto místech půl roku naše diverzní a průzkumné skupiny," uvedl zástupce šéfa vojenské kontrarozvědky.

Desetinásobná ruská převaha

Ruská státní tisková agentura TASS napsala, že ruské síly odvracejí další ukrajinské pokusy o překročení řeky. Moskva ale nepopírá, že se Ukrajinci dostali na východní břeh.

Telegramový účet WarGonzo, spojovaný s lidmi z ruského ministerstva obrany, označil za pravděpodobný cíl ukrajinského výsadku dosažení dálnice M-14. "Pokud by se to stalo, máme vážný problém," napsal WarGonzo. Dálnice M-14 spojovala před válkou Oděsu s Mariupolem a Ukrajincům by umožnila postup na východ, hlouběji do okupovaných oblastí.

Vytlačení ruských sil dále na východ by také přineslo úlevu Chersonu a celému západnímu břehu Dněpru, který ruské dělostřelectvo stále bombarduje. Naposledy v pondělí zemřeli při ostřelování Chersonu dva lidé.

Někteří příslušníci ukrajinské ukrajinské 38. brigády námořní pěchoty popsali zpravodaji deníku Wall Street Journal, že se jim podařilo dostat na východní břeh bojová vozidla Humvee i obrněné transportéry, ale postup je pomalý kvůli ruskému ostřelování. Nad ukrajinskými pozicemi údajně krouží ruské drony a zaznamenávají jakýkoliv pohyb. "Na jednoho našeho vojáka připadá deset jejich," uvedl k početní převaze Rusů dvaatřicetiletý ukrajinský mariňák Andrij.

Vážná hrozba

Všechny vesnice v blízkosti východního břehu Dněpru jsou opuštěné od června, kdy obyvatelé odešli po protržení hráze v Kachovce. Ruská obranné pozice neleží přímo na břehu řeky, kde by ji Ukrajinci snadno mohli ostřelovat z vyššího pravého břehu.

"Naši vojáci vytvořili předmostí na třech místech, přičemž u vesnice Krymky je poměrně velké. Ze západního břehu ho kryje palbou naše dělostřelectvo. Rusové tento možný směr útoku podcenili, ale shazují do oblasti bomby z letonů Su-34, což je samozřejmě vážná hrozba," vysvětlil ukrajinský vojenský expert Pavlo Lakijčuk serveru Noviny Priazovja.

Již v srpnu ukrajinský výsadek pronikl na východní břeh do vesnice Kozači Laheri, po několika dnech se ale vojáci stáhli. Nyní se tu ale drží už téměř tři týdny.

Podle polského experta Jakuba Bera z varšavského Centra východních studií ale Ukrajinci potřebují k úspěchu na východním břehu přesunout přes řeku více těžké techniky. "Dněpr jev závislosti na úseku široký více než kilometr. Ukrajinci nemají mosty ani trvalé pontonové přechody, veškeré zásobování probíhá na malých vyloďovacích člunech. Nemají tam mnoho obrněných vozidel, jen několik kusů. Není pravděpodobné, že by se jim podařilo dosáhnout výrazného pokroku bez podpory obrněných vozidel," řekl Ber v Polském rozhlase.

