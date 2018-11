Smrtící hra na babu. Indonéští piloti marně bojovali s letadlem, ukazuje vyšetřování

Poslední cesta letadla indonéské společnosti Lion Air, které se na konci října zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě, zřejmě vypadala jako souboj člověka se strojem. Boeing 737 MAX havaroval krátce po startu z Jakarty. Tragédii nikdo nepřežil.

Podle předběžného vyšetřování se piloti marně snažili udržet kontrolu nad teprve dva měsíce starým letounem. Soupeřem jim měl být automatický bezpečnostní systém, který opakovaně stáčel přední část letadla směrem k zemi, napsal americký server The Washington Post.

Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, co zapříčinilo závadu, která mohla výrazným způsobem k tragédii přispět. Prošetřují například verzi, že senzory letadla vysílaly špatné informace.

Indonéská komise pro dopravní bezpečnost nicméně konkrétní příčinu nehody ve středu neuvedla. Letadlo však podle ní kvůli opakujícím se potížím nemělo vůbec vzlétnout.

"Podle našeho názoru už letadlo nebylo způsobilé k letu," cituje britský server BBC jednoho z členů vyšetřovací komise Nurcahya Utomu.

Smrtící hra na babu

Letecký expert Peter Lemme, který hovořil s agenturou AP, popsal poslední momenty ve vzduchu jako "smrtící hru na babu". Kvůli pravděpodobně špatným informacím ze senzorů letadlo opakovaně automaticky tlačilo svůj "čumák" dolů, zatímco se piloti snažili špatný sklon ručně vyrovnat. A to zhruba každých pět vteřin.

Podle bývalého inženýra z firmy Boeing Lemmeho se tento průběh opakoval po několik minut skoro třicetkrát. Piloti si ale zřejmě neuvědomili, co přesně se děje, a tak nedokázali vhodně zareagovat.

Systém, který nové Boeingy 737 MAX využívají, by měl za správného fungování tlačit předek stroje dolů pouze ve chvíli, kdy naopak míří příliš vysoko.

Jeho klíčovou součástkou je senzor měřící tzv. úhel náběhu, při kterém už letadlo ztrácí vztlak a de facto přechází do pádu. Senzor poskytující údaje o rychlosti a výšce byl u indonéského letounu podle vyšetřovací zprávy nedávno vyměněn, záznamy o opravě ale nejsou kompletní.

Opakované technické potíže

Už dřívější zprávy uváděly, že zřícený boeing měl při svých posledních čtyřech cestách problémy s ukazatelem rychlosti. Technické potíže, které letoun v poslední době zažíval, ve středu potvrdil i vyšetřovatel Nurcahyo Utomo. Komise podle něj mimo jiné vyšetřuje, jak se údržba snažila potíže odstranit a zda něco nezanedbala.

"I kdyby pilot neměl čas setkat se s inženýrem, měl by vědět, s jakými potížemi se letadlo v minulosti setkalo," cituje Utomu server The Washington Post.

"Pokud by to letadlo spravili, k nehodě by nedošlo," tvrdí Lemme. Podle něj je také možné, že piloti osudného letu o závadě nedostali žádné informace, a nemohli si tak ani uvědomit, že letadlo už prošlo podobnými potížemi.

Na opakované kolísání výšky i rychlosti letu si přitom stěžovali i pasažéři předposledního letu. Přestože tehdy se ještě pilotům podařilo stroj ve vzduchu udržet, neobvyklé chování letadla vyvolalo mezi cestujícími na palubě paniku.

Krátce po pádu letadla nicméně ředitel Lion Air Edward Sirait uvedl, že závada byla před posledním osudným letem boeingu odstraněna.

Vyšetřování pokračuje

Americká společnost Boeing na rozdíl od vyšetřovatelů připouští i možnou chybu pilota. "Ujišťujeme naše zákazníky a jejich pasažéry, kteří každý den létají letadly 737 MAX na stovky destinací po celém světě, že 737 MAX je stejně bezpečný jako kterýkoli jiný letoun, jenž někdy letěl na obloze," uvedla firma v prohlášení.

Někteří piloti, včetně těch amerických, si ale tento měsíc stěžovali, že k fungování nového systému neobdrželi dostatečné informace.

Vyšetřování tragédie stále pokračuje, podílí se na něm i Američané. Poslední momenty ve vzduchu by mohla blíže osvětlit jedna z černých skříněk, záznamník zvuku z kokpitu. Ten se ale pátračům doposud nepodařilo najít. Na rozdíl od druhé černé skříňky, letového zapisovače, který nahrává údaje jako výšku nebo rychlost.

Video: Potápěči nacházejí na dně moře části boeingu. Nový letoun se zřítil do vln jen několik minut po startu