Bohatá Šanghaj v krizi. Přetahujeme se i o deky, popisují Číňané covidová centra

Šanghaj patří mezi nejbohatší města v Číně a je oblíbená mezi turisty i cizinci. V posledních dnech se ale její obyvatelé, kteří žijí i na několikanásobně vyšší úrovni než lidé v jiných částech země, perou o jídlo a základní potřeby. Město s 26 miliony obyvatel se ocitlo v přísném lockdownu kvůli koronaviru.

Obyvatelé Šanghaje se dostanou ze svých domovů pouze na každodenní testování. Výjimku mají vybraní členové místních komunit, kteří smějí vyzvednout před domem dovážky jídla a dalších potřeb. V mezičase jsou hlavní dveře budov zalepené nebo zamčené. Lidé nemohou vynést odpadky ani vyvenčit psy.

Na sociálních sítích se šíří videa, ve kterých lidé v oknech křičí, že mají hlad. Volají na komunitní pracovníky v ochranných oblecích, kteří hlídkují v ulicích. Perou se o doručené balíčky jídla.

Nechat si dovézt jídlo je totiž nadlidský výkon. Doručovatelé také často končí v karanténě a kvůli vysoké poptávce je zboží rychle vyprodané. Každých pár dní, v závislosti na oblasti, proto vláda posílá speciální balíčky. Jenže ani ty nestačí. "Není to dost, aby to nakrmilo jednoho člověka, natož celou rodinu, na déle než den," popisuje reportér americké stanice CNN David Culver, který ve městě bydlí.

V prvním vládním balíčku byla zelenina, v druhém vejce, mléko, sušenky a pár kusů ovoce, ale už žádná zelenina ani základní potraviny, uvádí pak pro deník Aktuálně.cz Minmin ze Šanghaje. Každé sousedství podle jejích slov dostává jiné zboží a nikdo nemá na výběr. Sama si na začátku lockdownu udělala zásoby jen na pět dní, další jídlo jako vejce ale získala přes místní komunitu.

Lockdown města měl trvat jen pár dní. Koronavirová varianta omikron, která počátkem března dorazila do Šanghaje a okolí, ale navýšila počet nakažených na desetitisíce denně. Přestože je v zemi naočkováno kolem 90 procent populace, u lidí starších 80 let se proočkovanost pohybuje jen kolem 50 procent. Čína navíc používá doma vyrobené inaktivované vakcíny, které nejsou tak účinné jako látky používané na Západě.

Za posledních 24 hodin ve městě přibylo 22 348 případů koronavirové infekce bez příznaků a 994 případů s příznaky.

"Pokud nic neuděláme, epidemie bude katastrofou pro ohrožené skupiny," uvedl podle agentury Reuters epidemiolog Liang Wan-nien z Národní zdravotní komise. Šanghajská vláda proto zavřela celé 26milionové město do doby, než se zbaví koronaviru.

Postele bez matrací a žádná teplá voda

Problémy s jídlem jsou jedna věc, v ještě horší situaci jsou ale lidé s pozitivním výsledkem na koronavirus. Ti nesmějí zůstat v domácí izolaci, ačkoliv někteří nemají žádné příznaky, a jsou převezeni do jednoho z izolačních center ve městě. Některým lidem přijde výzva k přesunu i dva týdny poté, co měli pozitivní výsledek, a tak jsou už dávno vyléčeni. Všichni ale nakonec skončí v autobusech, které hromadně sbírají "pozitivní" obyvatele a vezou je do zařízení. V autobusu stráví i několik hodin bez přístupu k toaletě a pitné vodě, píše server What’s On Weibo.

Zřízenci v bílých oblecích všem říkali, že po nich hlavně nemají nic chtít, nejedná se o nemocnici, ale izolační centrum, proto nebudou vydávat žádné léky, testovat ani kontrolovat zdravotní stav. Kdo bude mít vysokou horečku, má si zavolat záchranku. 5/7 pic.twitter.com/KBKk7dMCEz — Jiří Hudeček (@HuJirui) April 10, 2022

Na místě panuje chaos. "Když tam přijela, musela si sama sehnat pokoj, nic nebylo připravené. Lidé s pozitivními i negativními testy byli všichni pohromadě, neteče tam teplá voda, nejsou tam zdravotníci, sestry, nic. Lidé se musí prát o jídlo a vodu," popsal na sociálních sítích zážitek své matky nejmenovaný obyvatel města.

Podobné zkušenosti mají i další lidé. Postele, které na ně čekají v izolačních centrech, nemají matrace a nejsou ničím oddělené. Areály často nejsou ani dostavěné. Nikdo na místě neuklízí ani nevynáší odpadky, chybí sprchy a záchody jsou ucpané. "Tohle je nepředstavitelné," napsala jedna žena na čínskou sociální síť Weibo. Největší z izolačních center přitom dokáže oficiálně ubytovat až 50 tisíc lidí.

Výpovědi ukazují, že omezený je také počet zdravotníků v zařízeních. Na chod obvykle nikdo nedohlíží, a tak se lidé na chodbách přetahují o jídlo, deky nebo toaletní papír.

Oddělování rodin

Počátkem dubna se na čínských sociálních sítích objevily také informace, podle kterých vláda odděluje nakažené děti od jejich rodičů. Některé přitom byly jen několik měsíců staré, píše tchajwanský deník Taiwan News.

Zpráva vyvolala silnou kritiku na sociálních sítích. Vláda proto následně povolila některým rodičům dětí mladších sedmi let a se speciálními potřebami, že je mohou doprovázet, dodává britský deník The Guardian.

Za nezvládnutí situace se o víkendu omluvila místostarostka města Cung Ming a slíbila, že dojde ke zmírnění pravidel. Od pondělí tedy platí speciální třístupňový režim. Komunity, ve kterých se v posledních 14 dnech neobjevil žádný případ nákazy koronavirem, smějí opustit své domovy, musí ale zůstat ve čtvrti a dodržovat další protipandemická pravidla. Druhou skupinu tvoří komunity, kde se covid nevyskytl už týden - ty smějí ven jen v určený čas a na vyhrazená místa. "Je dobré být konečně venku, i když skoro není kam jít," líčí pro Reuters muž, který se představil jako Čchin.

Pro poslední skupinu ale platí stejný lockdown jako dosud. Ze 17 600 komunit v Šanghaji zůstává v přísné izolaci okolo 7600 z nich.

Video: Čínské velkoměsto se bouří. Lidé nemají co jíst