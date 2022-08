Blíží se útok na ruský most na Krym? Ukrajinští špioni získali technickou dokumentaci

Mohutné exploze na letecké základně Saky na západě Krymu způsobily hromadný útěk Rusů z poloostrova. Minulé pondělí zaznamenal Kerčský most, který Krym spojuje s ruskou pevninou, denní rekord v počtu automobilů. Podle tiskové agentury Kryminform jich bylo přesně 38 297.

Kerčský most, propojující ruskou pevninu s anektovaným poloostrovem Krym, je pro Kreml klíčová dopravní tepna. Během invaze tudy proudí vojáci a vojenská technika, kterou Rusové nasazují proti ukrajinské armádě. Proto se od počátku vznáší otázka, zda by ukrajinské ozbrojené síly neměly na most zaútočit a přerušit tím spojení s Ruskem.

Most měří devatenáct kilometrů. Silnice je v provozu od roku 2018, železnice byla dokončená o rok později. Obě cesty slavnostně otevíral ruský prezident Vladimir Putin: po silnici přejel jako první člověk za volantem nákladního automobilu a seděl také v prvním vlaku, který dorazil do konečné stanice v Sevastopolu.

Do otevření mostu se dalo cestovat z Ruska na Krym jedině trajektem, tato doprava je však vzhledem k častým bouřím a neklidným vodám v oblasti nespolehlivá. Kerčský most stál 228 miliard rublů, v přepočtu skoro 85 miliard korun. Plynárenská společnost Gazprom přes něj dodává na anektovaný Krym zkapalněný zemní plyn.

Když nyní ukrajinská armáda útočí na letecké základny, sklady munice a přístavy na Krymu, má zacíleno také na most jako na strategicky důležitý objekt?

Ukrajinští politici a armádní představitelé ke spekulacím dlouho mlčeli. Až tuto středu se o mostu jako první zmínil poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak. "Tento most je nelegální stavbou, Ukrajina k ní nedala svolení. Ohrožuje ekologickou situaci na poloostrově a musí být demontován. Nezáleží na tom jak, zda dobrovolně, či nikoliv," napsal Podoljak.

Ukrajinský generál ve výslužbě Serhij Kryvonos zastává názor, že by měl zůstat stát, než Ukrajina Krym osvobodí. Aby všichni okupanti a jejich stoupenci opustili poloostrov co nejdříve a nejrychleji.

Vojenský analytik Oleg Ždanov řekl v televizi Ukrajina 24, že most nemusí být zničen, stačí jen poškodit povrch silnice a koleje. Ukrajinská tajná služba FSB se dostala k technické dokumentaci mostu a podle Ždanova se z ní dá určit, ve kterých místech by bylo možné dopravu na mostě co nejefektivněji přerušit.

"Most je hlavní tepnou pro ruskou armádu. Na Krymu se vojáci a technika prakticky nezdržují, rovnou jedou k frontovým liniím v Chersonské a Záporožské oblasti. Pokud tuto tepnu nepřerušíme, budeme mít pořád problémy," míní Ždanov.

Ukrajinská média také spekulují o tom, že ze série explozí a útoků na ruské armádní objekty na Krymu hodlá Moskva a tajná služba FSB obvinit organizaci krymských Tatarů. Protože jsou muslimové, Kreml prý bude propagandisticky tvrdit, že se Ukrajina spojila s džihádistickými teroristy.