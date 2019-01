Bílý dům může zabránit zveřejnění Muellerovy zprávy, tvrdí agentura Bloomberg

Bílý dům se možná pokusí zamezit tomu, aby se část výsledné zprávy o vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby dostala do Kongresu nebo na veřejnost. Napsala to dnes agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované americké činitele. Nevylučují prý, že zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller může tuto zprávu dokončit už příští měsíc.

Údajná snaha Moskvy ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2016 je předmětem vyšetřování FBI od jara 2017. O výsledcích zatím nejsou žádné informace, nicméně obviněni už byli čtyři Američané, třináct Rusů a tři ruské firmy.

Žádné z dosavadních Muellerových zjištění ale podle amerických médií nepřineslo odpověď na otázku, zda prezident Donald Trump nebo někdo z jeho okolí byl v kontaktu s Ruskem s cílem koordinovat postup při vměšování do voleb.

Mueller je podle agentury Bloomberg povinen předat výsledky svého šetření vedení ministerstva spravedlnosti. Jejich zveřejnění ovšem žádná platná směrnice nenařizuje. Demokraté, kteří po listopadových volbách ovládají Sněmovnu reprezentantů, se netají úmyslem obsah zprávy si od vlády vyžádat a zveřejnit.

Bílý dům by ale podle agentury Bloomberg mohl operovat nálezem Nejvyššího soudu USA z dob aféry Watergate o takzvané "výsadě exekutivy" (executive privilege), která vládě umožňuje žádost Kongresu za jistých okolností ignorovat. Klíčové části Muellerovi zprávy by tak mohly zůstat utajeny.

Rozhodující by bylo stanovisko ministra spravedlnosti, tedy Matthewa Whitakera, který po odchodu bývalého ministra Jeffa Sessionse dočasně úřad spravuje, nebo Trumpova kandidáta Williama Barra, bude-li do té doby Kongresem schválen. Oba Muellerovo vyšetřování kritizují.

Tajné služby mohou být proti zveřejnění

Možnost zablokování zprávy připustil Trumpův právní poradce Rudy Giuliani. "Podíváme se na to a uvidíme, zda si prezident myslí, že by měl právo (zablokování zprávy) uplatnit a zda to chceme udělat. Právo si vyhrazujeme. Nevíme, zda ho budeme muset uplatnit, ale nevzdáváme se ho," citovala Giulianiho agentura Bloomberg.

Výhrady ke zveřejnění zprávy by podle ní mohli mít i zástupci tajných služeb, protože dokument by mohl odhalit jejich zpravodajské zdroje a metody jejich práce.

Pokud ale Muellerova zpráva zveřejněna nebude, mohou poslanci vyšetřovatele předvolat ke slyšení do Kongresu, kde by byl povinen o svých zjištěních informovat, uvedla agentura. Bílý dům by mu v tom nemohl zabránit.

