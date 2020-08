Běloruská policie použila na demonstracích české granáty, píší média. Ukázala i fotky

Fotbalový záložník Jakub Hromada je šestým hráčem mistrovské Slavie, který bude v nadcházející sezoně hostovat v Liberci. Na severu Čech strávil jarní část uplynulého ročníku. Podle twitteru Pražanů se dokončují podmínky hostování.

Čtyřiadvacetiletý Slovák Hromada, který v minulosti působil i v Plzni, přišel do Edenu v létě 2017 ze Sampdorie Janov. I vinou zranění však za červenobílé dosud nastoupil jen do 15 ligových zápasů. Po konci minulé sezony se připojil ke Slavii, ale do užšího osmadvacetičlenného kádru před odjezdem na herní soustředění do Rakouska se nevešel.

Vedle Hromady hostují ze Slavie ve Slovanu obránci Jakub Jugas, Daniel Kosek, Mohamed Tijani a útočníci Jan Matoušek a Júsuf Hilál. Opačným směrem v létě přestoupili obránce Ondřej Karafiát, záložníci Tomáš Malinský s Michalem Beranem a útočník Jan Kuchta.

Liberec dnes odjel na soustředění do Rakouska. Nový ligový ročník odstartuje finalista domácího poháru v sobotu 22. srpna v Olomouci.