Belgičanovi soud povolil řídit s alkoholem v krvi, má ho tam "přičiněním vyšší síly"

Prúzum Medianu: Volby by v březnu vyhrálo ANO, roste podpora nesněmovních stran

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD se sedmi procenty a hnutí…

Přečíst zprávu