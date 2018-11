Během války v Jemenu už zemřelo hlady 85 tisíc malých dětí, ukazují odhady

před 2 hodinami

Od začátku jemenské války mohlo v této arabské zemi zemřít na nemoci a podvýživu až 85 tisíc dětí ve věku do pěti let. Oznámila to ve středu nevládní organizace Save the Children. Údaj, který je podle ní střízlivým odhadem, je založen na informaci o lidech trpících těžkou formou podvýživy.

Od roku 2015, kdy jemenská válka nabyla ničivých rozměrů vstupem arabské vojenské koalice, ohrožuje těžká podvýživa 1,3 milionu jemenských dětí. Agenturu Save the Children v Jemenu vede Tamer Kirolos. Na každé dítě, které v Jemenu zabije bomba nebo kulka, podle něj připadají desítky jiných dětí, jež zemřou hlady. Podle odhadů OSN hrozí v Jemenu hlad 14 milionům občanů, o život už přišlo na 10 tisíc lidí. Do Saná ve středu přijel zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths. Má jednat se zástupci šíitských povstalců, kteří ve válce bojují proti jemenské vládě a mají pod kontrolou metropoli Saná. Griffiths chce do několika týdnů svolat mírové rozhovory. Pokusil se o to i v září, ale povstalci na ně tehdy na rozdíl od vládní delegace nepřijeli. Povstalci minulý týden oznámili, že jsou ochotni pod záštitou OSN jednat a na bojišti dodržet klid zbraní. V přístavu Hudajdá byly však v pondělí po krátkém příměří boje obnoveny. Město, které je klíčové pro dopravu humanitární pomoci do Jemenu, zčásti ovládá armáda a zčásti šíité. Infografika "Je to pomalé umírání." Svět přehlíží obří humanitární krizi v Jemenu