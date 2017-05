Během náletů koalice vedené USA zemřelo na východě Sýrie 35 lidí

před 1 hodinou

Nejméně 35 civilistů zahynulo ve čtvrtek při leteckých útocích koalice vedené Spojenými státy na syrské město Majádín, které ovládá teroristická organizace Islámský stát (IS). Většina obětí jsou příbuzní bojovníků Islámského státu. Podle agentury AFP to dnes oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Organizace tvrdí, že nálety v Majádínu na východě Sýrie zasáhly několik obytných domů. "Mezi mrtvými je nejméně 26 členů rodin bojovníků IS, včetně řady žen a dětí. Kromě Syřanů jsou to i Maročané," řekl šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. Podle SOHR si koaliční nálety v Majádínu, který se nachází ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur, za poslední dva dny vyžádaly 50 lidských životů.

Pokračujte dál