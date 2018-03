Barmský prezident Tchin Ťjo rezignoval, rozhodnutí oznámil na Facebooku

před 1 hodinou

Barmský prezident Tchin Ťjo, první civilní hlava státu po desetiletích a spojenec barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, ve středu rezignoval. Podle agentury AFP to oznámil na Facebooku prezidentský palác. Jednasedmdesátiletý politik si chce podle prohlášení "odpočinout od svých současných povinností". Demise platí okamžitě. Barmská média podle agentury Reuters už měsíce spekulují o tom, že Tchin Ťjo má zdravotní potíže, úřady to ale vždy popřely. Tchin Ťjo se ujal funkce na konci března 2016. Jeho úřad byl spíše ceremoniální, skutečnou vůdkyní země je Su Ťij. Středeční prohlášení prezidentského paláce uvádí, že prezidentský úřad bude v souladu s ústavou obsazen do sedmi pracovních dnů.

autor: ČTK | před 1 hodinou