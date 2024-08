Protesty v Bangladéši se vyostřují. Premiérka rezignovala a uprchla do Indie

Bangladéšská premiérka Šajch Hasína Vadžídová v pondělí rezignovala na svou funkci a vojenským vrtulníkem odletěla do Indie. Podle agentury Reuters to oznámil šéf armády, který tak potvrdil předchozí zprávy místních médií. Občany vyzval, aby ukončili násilí a důvěřovali armádě. Do sídla premiérky v pondělí vnikly tisíce demonstrantů.

Bangladéšští protivládní demonstranti, kteří k rezignaci premiérky vyzývali, v pondělí znovu vyšli do ulic metropole Dháky, navzdory zákazu vycházení, jejž armáda vyhlásila kvůli násilným protestům. Ty si v neděli ve městě vyžádaly nejméně 95 obětí a stovky zraněných. Související EU chce zakázat zboží vyrobené nucenou prací, může se to týkat Volkswagenu i H&M Podle bangladéšského deníku Daily Star při pondělních střetech zahynulo dalších šest lidí. Policie proti demonstrantům, kteří se začali scházet na předměstích a mířili do centra Dháky, zasahovala mimo jiné slzným plynem a ohlušujícími granáty. Demonstranti následně obklopili bezpečnostní složky střežící klíčové budovy v metropoli. Později se objevily zprávy, že protestující vtrhli do paláce premiérky a začali ho plenit. Na televizních záběrech bylo podle Reuters vidět lidi odnášející stoly a židle. Premiérka a její sestra odletěly z Dháky vojenským vrtulníkem a později přistály ve městě Agartala v Indii, napsala agentura Reuters. "Uprchla ze země," provolávaly davy slavící v ulicích hlavního města Bangladéše. Demonstranti v Dháce rovněž vylezli na sochu otce Vadžídové, zavražděného vůdce hnutí za nezávislost Bangladéše na Pákistánu a prvního bangladéšského prezidenta Mudžíbura Rahmána, a začali ji ničit. Server BBC News podotýká, že je velmi složité získávat aktuální informace o situaci v Bangladéši, protože úřady v celé zemi zablokovaly přístup k internetu. K "obležení Dháky" vyzval v neděli jeden z vůdců studentského protestního hnutí Ásif Mahmúd. V metropoli byli rozmístěni vojáci a obrněná vozidla. Policie a armáda zabarikádovaly řadu ulic, včetně těch vedoucích ke kanceláři premiérky Šajch Hasíny Vadžídové. Demonstranti přesto do jejího sídla v pondělí pronikli. Bangladéšská premiérka šajch Hasína Vadžídová na snímku z ledna 2024 | Foto: Reuters Protesty začaly v červnu požadavkem studentů na zrušení systému kvót, který přiděluje 30 procent pracovních míst ve státní správě příbuzným veteránů, kteří v roce 1971 vybojovali nezávislost země. V červenci demonstrace přerostly v násilné střety protestujících s příslušníky bezpečnostních složek a s provládními aktivisty. Protesty však neutichly ani poté, co Nejvyšší soud systém přidělování pracovních míst ve státní správě upravil a kvótu snížil ze 30 na pět procent. Dvě procenta míst zároveň soud vyčlenil pro členy etnických menšin, transgenderové osoby a invalidy. Protestující nyní také požadují vyšetření zásahů policie proti nim v posledních týdnech. Od začátku demonstrací přišlo o život přes 300 lidí a nejméně 11 tisíc osob bylo v posledních týdnech zatčeno. V neděli vláda vyhlásila neomezený zákaz vycházení a celostátní volno od pondělí do středy. Vadžídová získala čtvrté funkční období v řadě v lednových volbách, které bojkotovala hlavní opoziční Bangladéšská nacionalistická strana. Vládnoucí strana Lidová liga (Awami League) ještě před její rezignací uvedla, že požadavek na odstoupení Vadžídové dokazuje, že organizaci protestů převzala Bangladéšská nacionalistická strana a nyní zakázané opoziční Bangladéšské islámské společenství (Džamáate islámí).