Exotické země bojují o turisty. Bali i Thajsko se otevírají, hotely jsou ale prázdné

Oblíbená exotická destinace turistů Bali se znovu otevírá. Indonéský ostrov byl posledních 18 měsíců kvůli pandemii koronaviru kompletně uzavřen, od čtvrtka tam ale zahraniční hosté opět můžou. Chybí jim k tomu jediné. Na Bali momentálně nic ze zahraničí nelétá. Ostrov se proto bojí, že turisty nalákají jiné asijské země jako Thajsko nebo Vietnam.

Bali, které je na turismu ekonomický závislé, se pečlivě připravovalo na čtvrteční otevření. Mezinárodní letiště si prošlo všechny simulace a chystalo se na návaly turistů, kteří se ale zatím do země nepohrnou. "Není žádný plán letů," řekl pro agenturu Reuters Taufan Yudhistira, mluvčí tamního letiště.

Indonésie byla ještě na jaře epicentrem koronaviru v Asii, a to i přesto, že tamní vláda zavedla velmi přísná opatření. Ostrov ale nedostatkem návštěvníků velmi trpěl. Ještě v roce 2019 navštívilo Bali přes šest milionů turistů.

Pravidla pro přicestování jsou ale zatím nejasná. Kromě toho, že nejsou naplánované letecké spoje, tak vláda nevyhlásila ani konkrétní pravidla pro získání víz. Všichni návštěvníci však musí být očkovaní, mít negativní test na koronavirus a prvních pět dnů strávit v karanténě.

Ve středu Indonésie zveřejnila seznam 19 zemí, odkud mohou turisté přijet na ostrov. Patří mezi ně Čína, Japonsko, Nový Zéland, Katar, Polsko, Francie nebo Maďarsko. Jedná se o země, které splňují kritéria Světové zdravotnické organizace (WHO) a mají epidemii pod kontrolou, zdůvodnily výběr úřady. Česka ani Spojených států se to zatím netýká.

Indonéské hlavní město Jakarta a zbytek ostrovní země ale zůstávají až na výjimky turistům uzavřeny, pro cizince tak de facto není možné se na Bali dostat ani skrz jiná indonéská letiště.

Bali se začalo otevírat jako první proto, že na rozdíl od zbytku země se pyšní vysokou proočkovaností. Obě dávky dostalo už 82 procent obyvatel ostrova, kdežto v celé Indonésii je plně naočkovaná zhruba čtvrtina populace.

Podle balijských hoteliérů ale zájem není příliš velký. "Je to velmi narychlo," vysvětluje I Putu Astawa z místní cestovní kanceláře. "Lidé potřebují čas, aby si zařídili víza a letenky." I povinná karanténa podle některých majitelů hotelů zákazníky odradí. Obzvlášť turisté z jiných asijských zemí jsou zvyklí jet na Bali jen na několik dnů, což jim současné opatření neumožní.

Soutěž o exotické turisty

Bali se tak začíná bát, že turisté, kteří jezdí během zimy a jara do jihovýchodní Asie, si vyberou jinou destinaci. "Jsme na turisty připraveni, ale to rozhodně neznamená, že všichni najednou přijedou navštívit Bali. Nejprve na konci roku budeme moci vyhodnotit, jestli se situace zlepšila," myslí si ředitel asociace hoteliérů a restauratérů na ostrově.

Jenže takové Thajsko se začalo postupně otevírat už v červenci. Tamní ostrovy Samui a Pchúket hned v první den přivítaly stovky naočkovaných turistů, kteří díky novým pravidlům nemuseli nastoupit do karantény. Tato volnější pravidla platí i pro Čechy.

Otevírání dalších míst v Thajsku, jako je metropole Bangkok, město Čiang Maj nebo letovisko Pattája, se ale zatím odkládá na listopad.

"Musíme jednat rychle, avšak opatrně, a nenechat si ujít příležitost nalákat některé sezonní turisty, kteří přijíždí oslavit konec roku. (…) Podpoříme tím několik milionů lidí, kteří si v cestovním ruchu vydělávají na živobytí," oznámil podle americké televize CNN thajský premiér Prajutch Čan-Oča.

Thajsko přišlo jen loni o asi 50 miliard dolarů (přes jeden bilion korun) kvůli propadu turismu. Vláda doufá, že letos zemi navštíví přes 100 tisíc lidí. Očekává, že se počty nakažených mohou kvůli cizincům zvednout, ale zůstanou podle ní pod kontrolou.

Očkování v zemích chybí

Exotické destinace považují za klíčové očkování. V Thajsku se od poloviny srpna stále snižuje počet nově nakažených koronavirem. Průměrný denní přírůstek se teď pohybuje okolo osmi tisíc nemocných, což je podobné jako na začátku léta. V 72milionové zemi je ale naočkována jen asi třetina všech obyvatel. Což je méně než v sousední Kambodži nebo nedaleké Malajsii, ale o něco více než v Indonésii nebo Vietnamu.

Právě Vietnam se také plánuje otevřít návštěvníkům, vláda si ale za tento krok našla i mnoho kritiků, kteří tvrdí, že země na to ještě není připravená. Už jednou kvůli nízkému podílu naočkovaných asijská země odsunula otevření hranic. Teď jich je okolo 20 procent.

Vietnamský ostrov Phu Quoc se naočkovaným turistům otevře v listopadu jako první, aby si vláda vyzkoušela, jak bude obnova probíhat. Země chce navíc co nejdříve otevřít i další oblíbené destinace jako města Hanoj a Hoi An. Celá země by se pak měla zpřístupnit příští rok v červnu.

