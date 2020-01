Vládní čtvrť v Bagdádu zasáhly dvě rakety, v oblasti je i velvyslanectví USA

Nejméně dvě rakety dopadly v neděli večer v Bagdádu do ostře střežené zelené zóny, v níž se nacházejí vládní budovy a diplomatické mise včetně velvyslanectví Spojených států. Agentuře Reuters to sdělily policejní zdroje, podle kterých utrpělo šest lidí zranění. Jedna raketa dopadla podle irácké armády také do blízké čtvrti Džadríja.

Situace v zemi je napjatá poté, co v pátek Američané zabili u Bagdádu klíčového íránského generála Kásima Sulejmáního a další osoby, včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Spojené státy čelí v posledních dnech ze strany Íránu výhrůžkám tvrdou odplatou. Související Pomoc USA už nepotřebujeme. Irácký parlament požádal o odchod cizích vojsk Už v sobotu do okolí velvyslanectví USA v Bagdádu dopadla jedna raketa. Další dvě zasáhly iráckou leteckou základnu Balad, kde jsou umístěny americké jednotky. Ani v jednom případě nebyly hlášeny oběti. Irácký parlament v neděli schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích - především tedy amerických - vojáků v zemi a aby zajistila, že zahraniční armády nebudou z žádného důvodu využívat irácké území, vzdušný prostor ani teritoriální vody.