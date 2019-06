Babiš se bouří proti tomu, aby Evropskou komisi vedl Nizozemec Timmermans

Český premiér Andrej Babiš nechce za šéfa Evropské komise nizozemského kandidáta Franse Timmermanse. Babiš to řekl před večerním mimořádným summitem lídrů členských zemí Evropské unie v Bruselu. Timmermans se podle něj "o našem regionu víckrát vyjádřil negativně a měl úplně jiné názory na migraci, než máme my". Naším regionem měl Babiš na mysli země Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Timmermans je podle diplomatů momentálně hlavním kandidátem na to, aby na čele Evropské komise vystřídal jejího současného šéfa Jeana-Claudea Junckera. Podporují ho údajně největší státy EU, jako je Německo, Francie či Španělsko. Timmermans je v současnosti prvním místopředsedou komise. Do roku 2014 byl nizozemským ministrem zahraničí. V nedávných evropských volbách byl hlavním kandidátem, tak zvaným Spitzenkandidátem, evropských socialistů, kam v Česku patří ČSSD. Socialisté budou v novém Evropském parlamentu druhou nejsilnější frakcí. Timmermans mluví šesti jazyky včetně ruštiny.

Podle dostupných informací jsou proti Timmermansovi kromě Čechů i Poláci a Maďaři, naopak Slováci se zatím jasně nevyjádřili. O obsazení postu šéfa Evropské komise hlasují lídři členských zemí EU kvalifikovanou většinou - potřeba je souhlas aspoň 21 zemí, které představují nejméně 65 procent obyvatel unie. Státy V4 tedy samy nemají sílu na to, aby Timmermansovu kandidaturu zablokovaly a musely by proti němu sehnat další spojence. Spekuluje se o tom, že by proti Timmermansovi mohli hlasovat i Italové, ale ani to by na shození jeho kandidatury ze stolu nestačilo.

Kromě nového šéfa komise by měli lídři zemí unie vybrat i budoucího předsedu svých summitů, tedy Evropské rady. Nominovat by měli i prezidenta Evropské centrální banky a šéfa společné evropské zahraniční politiky. Kandidáta na předsedu Evropské komise vybraného lídry členských států následně musí zvolit europoslanci.

Timmermans má jakožto první místopředseda současné Evropské komise na starost dohled nad dodržováním pravidel právního státu v jednotlivých členských zemích. Z této pozice se dostává do ostrých střetů s polskou a maďarskou vládou, které podle Bruselu právní stát podkopávají.

Mluvčí maďarského premiéra Viktora Orbána Zoltán Kovács na Twitteru napsal, že kandidaturou Timmermanse se "George Soros snaží dostat svého člověka do klíčové pozice". Orbán dlouhodobě tvrdí, že americký miliardář a filantrop židovského a maďarského původu George Soros v Evropě vede spiknutí proti tradičním hodnotám a snaží se na kontinent přivést co nejvíce muslimských migrantů. Soros i drtivá většina odborníků to označují za naprostý nesmysl a za antisemitskou kampaň.

Babiš současnou Evropskou komisi víckrát kritizoval za to, že se podle něj vměšuje do toho, co se v Polsku a v Maďarsku děje. Komisi ale dal za pravdu v její kritice Budapešti a Varšavy jak Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v unii, tak Rada Evropy, která není institucí EU a má za úkol dohled nad dodržováním demokracie, lidských práv a právního státu. Jejím členem je i Rusko.