Babiš: Mohl bych jménem Evropy jednat s Marokem a řešit migraci

Babiš byl ve druhé polovině osmdesátých let československým obchodním delegátem v Maroku, teď chce využít své kontakty v oblasti.

Brusel (Od našeho zvláštního zpravodaje) - Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by mohl jménem Evropské unie vyjednávat s Marokem a snažit se tak přispět k boji s migrační krizí. "Já jsem byl v Maroku pět let, mám tam nějaké kontakty," řekl Babiš v Bruselu, kam přijel na summit lídrů členských zemí EU.

Přes Maroko se migranti z různých afrických zemí snaží dostat do Španělska, tedy na území Evropské unie. Do Španělska momentálně přichází víc žadatelů o azyl, než do Itálie a Řecka. Celkově počet ilegálních migrantů přicházejících do EU klesl o zhruba 95 procent oproti vrcholu migrační krize v roce 2015.

Babiš o své možné roli podle svých slov jednal s nizozemským premiérem Markem Ruttem. V rámci EU oba patří do skupiny ALDE, která v Evropském parlamentu sdružuje liberální politické strany. "Bavili jsme se o tom, jak bych já moch přispět k systémovému řešení migrace," řekl k tomu předseda české vlády.

Dohoda po vzoru Turecka

Do Maroka by rád odjel i s misí českých podnikatelů. Premiér zdůrazňuje, že africkým zemím je potřeba poskytnout rozsáhlou hospodářskou pomoc, aby se zlepšil život tamních lidí a snížila se tak jejich motivace odcházet do Evropy. Babiš uvedl, že už požádal o návštěvu v Maroku a v Alžírsku, do Prahy naopak přijede tuniský premiér.

EU by podle Babiše měla s vybranými zeměmi Afriky uzavřít podobnou dohodu, jako v roce 2016 s Tureckem. Tato smlouva prakticky zastavila migraci přes Turecko do Řecka, což byla do té doby hlavní migrační trasa. "To znamená dát těmto zemím peníze, aby pomohly zastavit ilegální migraci," prohlásil o afrických státech Babiš.

Premiér připomněl, že s Egyptem o podobné spolupráci nedávno vyjednávali rakouský premiér Sebastian Kurz a předseda Evropské rady, tedy summitů evropských lídrů, Donald Tusk. Německá kancléřka Angela Merkelová je zase aktivní například v Alžírsku nebo v Nigérii. "Měli bychom mít jasně rozdané role a snažit se pro Evropu dojednat podobné dohody, jako máme s Tureckem," tvrdí Babiš.