Babiš potvrdil Junckerovi plán na vesničku v Sýrii, byla by pro 150 sirotků

Český premiér Andrej Babiš se v Bruselu setkal s předsedou Evropské komise Jeanem Claudem-Junckerem. Seznámil ho s plánem na postavení školky a školy pro sirotky v Sýrii. O plánu už ve čtvrtek jednal s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi i zástupci firmy, která by se na věci mohla podílet.

Brusel (od našeho zpravodaje) - Babiš Junckerovi potvrdil, že by Česko v Sýrii postavilo vesničku pro 150 tamních sirotků. "Investovali bychom do mateřské školy, do školy, jídelny, bytů nebo hřišť. Byl by to celý areál," prohlásil Babiš.

Podle premiéra by Česko mohlo v zemi sužované občanskou válkou zakoupit pozemek, kde už nyní stojí poškozená škola.

Babiš opakuje, že Česko je ochotné pomáhat uprchlíkům v místě, kde žijí, ale odmítá je přijímat na své území. Premiér nedávno odmítl iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové, aby Česko udělalo gesto a přijalo 50 syrských dětí, které přicestovaly do Evropy bez doprovodu.

V pátek taky opět zdůraznil svůj postoj, že by EU měla ekonomicky podpořit státy v Africe, aby se zlepšila tamní životní úroveň a jejich obyvatelé neměli motivaci odcházet do Evropy.

O to se už ale Unie delší dobu snaží, jak v Bruselu připustil i Babiš. Juncker navrhl, aby EU v Africe investovala zhruba 50 miliard eur, tedy skoro 1,3 bilionu korun.