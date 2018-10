před 1 hodinou

Na západě Keni ve středu časně ráno při těžké dopravní nehodě zahynulo 42 lidí. Podle keňského serveru Daily Nation vyjel ze silnice autobus, když sjížděl z prudkého svahu. Po nárazu do svodidel padal do hloubky 20 metrů. Podle keňské policie se nehoda stala na trase mezi Nairobi a městem Kisumu, jež leží u Viktoriina jezera. Autobus měl 67 míst a policie nevylučuje, že konečný počet mrtvých bude vyšší, protože část pasažérů zůstala ve vraku. Mezi mrtvými je osm dětí ve věku do pěti let.