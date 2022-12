Ať si přiletí. Ukrajinci přímo z fronty popisují, jak "vymazali" ruské letectvo

Rusové proti Ukrajincům používají drony íránské výroby Šahed, pomocí kterých útočí na města a klíčovou infrastrukturu. Ukrajinští vojáci ale tvrdí, že vědí, jak drony zasáhnout a zlikvidovat. "Ať si přiletí," říkají.

Velitel ukrajinské jednotky protivzdušné obrany Denys si je jistý, že jeho jednotka "mopedy", jak Ukrajinci dronům typu Šahed říkají, sestřelí. "Nedávno jsme zaznamenali možný útok mopedů a dostali jsme rozkaz zasáhnout všemi možnými prostředky. Ať si přiletí," vysvětlil Denys.

Podle ukrajinských vojáků se změnila bojová situace, protože se nepřítel začal chovat jinak. Dříve totiž Rusové znali technické parametry zbraní ze sovětské éry a věděli, co od nich mohou čekat. Ukrajinci ale začali používat zbraně ze západu a ty Rusku neumožňují provádět takové operace jako předtím.

Rusové jsou teď mimo jiné nuceni létat do zóny, do které dříve nemuseli. "Bojový dosah jedné naší zbraně je pět kilometrů, dosah neřízené rakety je šest kilometrů. Jejich pilot pak doletí přibližně do vzdálenosti šesti kilometrů, vystřelí, ale je to nepřesné. Aby mohl svou práci vykonat přesně, musí přiletět blíže. Ale na tom místě už na něj čekáme my," popsal strategii ukrajinský voják.

Ukrajina tvrdí, že Rusko vypustilo na jejím území stovky bezpilotních letounů Šahed-136 íránské výroby. Tyto akce označuje za válečné zločiny kvůli jejich ničivému dopadu na civilní obyvatelstvo. Rusko se ale ohrazuje, že jsou útoky vojensky legitimní a civilistům se vyhýbají.