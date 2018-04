"Oligarchové nám rozkradli zemi." Zoufalství vystřídal vztek a Arménii pohltila sametová revoluce

před 46 minutami

Masivní protesty v Arménii svrhly premiéra Serže Sargsjana. Vůdce opozice o protestech mluvil jako o "sametové revoluci". Přečtěte si reportáž Terezy Souškové, která v Arménii žije.

Jerevan (od naší zpravodajky) - Náměstí Republiky v Jerevanu je většinou na začátku léta cílem nepočetných turistických skupin. Letos je to ale jiné. Míří sem desítky tisíc Arménů.

Ze zaparkovaného auta zní píseň složená z aktuálních hesel revoluce: "Odejdi, Serži" a "Řekni ne Seržovi".

Už dva týdny zde probíhají protesty proti utužování autoritářského režimu bývalého prezidenta a dnes již i bývalého premiéra Serže Sargsjana. Lidé vyšli demonstrovat po celé zemi. Zablokovali silnice a obsadili přístup do vládních budov.

Poblíž severní výpadovky z Jerevanu se scházejí obyvatelé okolních domů. Doprostřed ulice postavili kontejner, vedle starou ojetou Nivu a po obou stranách lavičky z nedalekého parku. Zbytek barikády tvořilo, co zrovna přišlo pod ruku.

Kolem improvizované barikády postávají lidé. Kouří a občas se pustí do hádky s řidiči nespokojenými, že nemohou projet.

"Bohatství naší země rozkradli oligarchové. Právo importovat mnohé zboží mají pouze někteří oligarchové, kteří neplatí daně. Všechno se zdražuje, není na vyplácení důchodů, studenti musí platit drahé školné," rozčiluje se třicetiletá demonstrantka Ani.

Mladíci stojící kolem ní souhlasně přikyvují. "Není to jen o penězích, mládež dnes nemá v Arménii žádnou perspektivu. Pokud nemáš známé u moci, můžeš makat ve čtyřech pracích a stejně ničeho nedosáhneš. To už je lepší jít pracovat na stavbu do Ruska," dodávají rezignovaně.

Statisíce lidí v ulicích

Arménie se za desetiletého prezidentování Serže Sargsjana stala dojnou krávou. Vládní Republikánská strana postupně ovládla celou zemi i na nejnižších správních úrovních. Volby vyhrává kombinací uplácení voličů a volebních podvodů.

Dlouhou dobu to většina Arménů lhostejně snášela. Tvrdili, že nic nemůžou změnit. Propuknutí masových protestů bylo o to překvapivější.

Za jedenáct dní se na hlavním náměstí v Jerevanu shromáždilo až 150 tisíc lidí, další desítky tisíc blokovaly silnice a náměstí v městech po celé zemi.

Vůdce opozice o protestech mluvil jako o "sametové revoluci". Vše odstartovalo zvolení Serže Sargsjana premiérem poté, co změnil ústavu a všechny pravomoci přešly na funkci předsedy vlády. Třiašedesátiletý politik v prezidentské funkci působil od roku 2008 dvě pětiletá období a potřetí už kandidovat nemohl. Podle opozice právě z tohoto důvodu prosadil zrušení prezidentského systému a zavedení parlamentní správy země.

Demonstrace byly pokojné. Policie dostala příkaz držet se stranou, přesto byly zaznamenány incidenty vyprovokované většinou policisty v civilu. Sargsjan dlouho na protesty nereagoval v domnění, že přejdou.

Revoluce hodnot

O to větší překvapení bylo, když v pondělí rezignoval. Celý Jerevan se otřásl v základech výbuchem nadšení. Lidé jásali a v ulicích se objímali.

Řidiči nadšeně troubili. Všude vlály vlajky. "Ulice vyhrála! Revoluce lidu v Arménii!" znělo celým městem spolu s jménem Nikoly Pašinjana, Arména, který v maskáčovém tričku a kšiltovce jako politik příliš nepůsobí. I tak se z něj stal symbol protestů.

Ofelya Zaljanová z arménské neziskové organizace Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor tohoto předsedu opoziční strany Yelk hodnotí jako jednoho z mála politiků, který věří, že změna režimu v Arménii může nastat zdola.

"Je to revoluce hodnot, ale bylo by naivní si myslet, že politická situace se změní odchodem premiéra Sargsjana," upozorňuje Zaljanová. "Ještě bude potřeba udělat mnoho práce. Systém se nezmění bez odstranění Republikánské strany od moci," dodává.

Lídr opozice Pašinjan po nevydařené schůzce s bývalým premiérem vyzval Armény, aby se vrátili do ulic a požadovali vypsání předčasných svobodných voleb.

Protestní pochody, v jejichž čele kráčí Pašinjan s megafonem a ve své obvyklé uniformě, se konají každý den. I demonstrantka Ani a její přátelé se vrátili na barikádu před svým domem: "Neustaneme, dokud nebudou naplněny požadavky lidí: zvolení Nikoly Pašinjana prozatímním prezidentem a vypsání předčasných voleb," varuje mladá žena.

