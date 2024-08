Po bouři zase klid. Anglický Sunderland se probírá z výtržností, lídé cítí frustraci

Několik dní poté, co se Sunderlandem na severovýchodě Anglie prohnal rozzuřený dav, se lidé v tomto průmyslovém přístavním městě snaží pochopit, co se stalo. Minulý pátek odpoledne, zatímco se místní hospody plnily mladými muži, se Lesley McLarenová rozhodla svůj obchod zavřít předčasně. Slyšela o nepokojích ve městě Southport poté, co zde útočník s nožem zabil tři děti.

McLarenová měla strach, že se násilné protesty rozšíří do jejího města, píše deník The New York Times (NYT). Nechtěla být v době jejich vypuknutí venku. Vzhledem k rasismu a protiimigračnímu zápalu, které protesty provázejí, obzvlášť nechtěla, aby se v ulicích ocitl Simran Singh, její sikhský kolega ze samoobsluhy. "Je to pro něj vzhledem k barvě jeho pleti příliš nebezpečné," řekla. Související Létaly cihly i kameny. Nepokoje v Británii neustávají, policie zatkla na 400 lidí Jen o pár hodin později se ulicemi prohnal násilný dav. Výtržníci napadali policisty, rabovali obchody a zapalovali budovy i auta. Následující den se výtržnosti rozšířily do další asi desítky měst v Anglii a Severním Irsku. Nepokoje z velké části vyvolalo nepravdivé tvrzení, že útočník obviněný z útoku nožem v Southportu byl přistěhovalec a žadatel o azyl. Ve skutečnosti podle úřadů šlo o rodáka z Walesu. Stanice BBC uvedla, že jeho rodiče pocházejí z Rwandy. Policie doposud nezveřejnila motiv útoku. V Británii platí velmi přísná omezení ohledně toho, co lze oznámit, jakmile je případ vyšetřován. Někteří obyvatelé Sunderlandu byli násilím zděšeni, včetně těch, kteří řekli, že chápou frustraci lidí v souvislosti s prudkým nárůstem přistěhovalectví, většinou legálního. "Proč ničit vlastní město?" ptal se devětašdesátiletý Peter Wilson, který pracuje v kanceláři charitativní organizace Citizens Advice v Sunderlandu, jež pomáhá lidem v nouzi řešit dluhy, právní problémy nebo problémy s bydlením. Výtržníci zapálili kanceláře charity, i když nebylo jasné, zda byly cílem, jelikož se nacházejí vedle bývalé policejní budovy, na níž je stále nápis "policie". Problém je ekonomické stagnace Obyvatelé vidí příčinu hněvu v ekonomické stagnaci, která město připravila o vitalitu. "Vytvořilo to živnou půdu pro krajně pravicové a extremistické rasistické názory," řekla reverendka Clare MacLarenová z anglikánské katedrály Sunderland Minster. Zastánci protiimigrační politiky postupem času úspěšně využívali lidi, kteří mají potřebu někoho obvinit, protože se cítí opuštění, znevýhodnění, zanedbaní a mají strach z budoucnosti, řekla. Obyvatelé města vyslovili podezření, že mezi výtržníky byli protiimigrační agitátoři odjinud. Jeden z obyvatel řekl, že lidé údajně slyšeli přízvuky, které nebyly místní. Britští zákonodárci hlavního proudu, od členů nově ustavené labouristické vlády po konzervativce, kteří si z omezení migrace udělali předvolební téma, odsoudili násilí a vyzvali k přísným trestům. Mnozí z nich uvedli, že frustrace ze ztráty kontroly nad migrací neospravedlňuje nepokoje, jejichž výsledkem jsou desítky zraněných policistů, vyrabované obchody, a dokonce i vypálená knihovna. Méně jednoznačně se k nepokojům vyjádřil Nigel Farage, jeden ze strůjců brexitu. Jeho strana Reform UK, která se ostře vymezuje proti imigraci, se v minulých parlamentních volbách umístila na druhém místě ve třech parlamentních obvodech, které zahrnují Sunderland. Farage zprvu zpochybňoval oficiální informace o útočníkovi, což podle kritiků umocnilo nedůvěru samotných výtržníků v oficiální zdroje. V pondělí, po víkendu plném chaosu, Farage násilí odsoudil. Nyní je ve městě klid V Sunderlandu po pátečních nepokojích panuje klid. Nyní se vedení města a jeho obyvatelé snaží přes uplynulé události přenést. "Místní obyvatelé chtějí dát jasně najevo, že tyto pravicové elementy, tito lidé, nemluví za naše město," řekla Kim McGuinessová, starostka regionu. Související V Británii lidé útočili na hotely s migranty. Policie přes 150 protestujících zatkla Navzdory podezření, že násilí pomohli vyvolat agitátoři zvenčí, však nepokoje odráží nespokojenost, kterou místní sdílejí, uvedli někteří z nich. Ve městě, jehož obyvatelé se léta potýkali s ekonomickou nouzí a nezaměstnaností, panuje hluboká frustrace. V letech 1975-1989 se zde počet pracovních míst snížil o čtvrtinu v důsledku úpadku těžby uhlí a stavby lodí. Město bylo v debatách o brexitu ukázkovým příkladem labouristického, převážně bělošského dělnického města s obavami kolem migrace a národní identity. Působila v něm však také firma Nissan, která jako významný zaměstnavatel hrozila, že v případě brexitu na místě ukončí činnost. Při referendu v roce 2016 Sunderland mnohé šokoval, když jeho obyvatelé hlasovali pro brexit v poměru 61,3 procenta ku 38,7 procenta. Nissan nakonec zůstal po dohodě s Evropskou unií ohledně obchodních pravidel. Následky let, kdy bylo město ekonomicky na dně, stále přetrvávají. Podle nedávného ekonomického plánu jsou průměrné mzdy ve městě stále nižší než ve zbytku Británie. Sunderland městem útočiště V roce 2022 rada města jednoznačně odhlasovala, že se Sunderland stane městem útočiště (City of Sanctuary), čímž se město přihlásilo k přijímání žadatelů o azyl a uprchlíků, řekla Kelly Chequerová, zástupkyně vedoucího městské rady. Pro část z místních taková otevřenost představuje problém. "Když jste běloch, automaticky vás označí za zločince nebo teroristu," řekl pětasedmdesátiletý Rob Patterson, který se v Sunderlandu narodil. "Jste automaticky rasista. Ale ve skutečnosti je to naopak," řekl. Míra migrace je tak velká, že už nepoznáváme naši vlastní zemi, řekla jeho žena Marjorie. Oba navzdory tvrzení vlády věří, že podezřelý z útoku nožem byl imigrant, který v Británii pobýval nelegálně. Pracovnice samoobsluhy McLarenová řekla, že vykázala zákazníky, kteří k Singhovi měli rasistické poznámky. Řekla však také, že mnoho lidí ve městě je frustrováno podporou pro žadatele o azyl a že je chápe. "Nejsme schopni poskytnout bydlení vlastním lidem. Jsou tu penzisti, kteří si nemohou dovolit topit. A my sem pouštíme další lidi?" dodala. Singh, který se do Británie přestěhoval v roce 2017, řekl, že mu nepokoje zlomily srdce. V úterý odpoledne bylo vidět, jak policie odvádí osobu, která na něj podle jeho slov křičela rasistické poznámky. "Mám obrovský strach," řekl. Dveře do samoobsluhy jsou stále rozbité. Další obchody v centru města jsou zabedněné. Město se však snaží vzchopit. Den po výtržnostech obyvatelé vyšli do ulic a pustili se do úklidu. V neděli se skupina místních vydala na pochod míru. Mohlo by vás zajímat: Hilský: Za Shakespeara tekly ulicemi Londýna výkaly, byl tam puch, voda se nedala pít 21:35 Projít ulicemi Londýna byl problém, uprostřed tekly splašky, klouzalo to, Temže byla plná odpadků, říká profesor anglické literatury a překladatel. | Video: Michael Rozsypal