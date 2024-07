Angela Merkelová dopsala paměti. V ústraní čelí kritice za své postoje k Putinovi

Angelá Merkelová slaví sedmdesáté narozeniny. V listopadu jí vyjdou dlouho očekávané paměti, které mají sedm set stránek. Bývalá kancléřka, která vedla spolkovou vládu přesně 5860 dní, odešla z politiky a stáhla se do ústraní na konci roku 2021. Krátce před tím, než Rusko zahájilo velkou agresi proti Ukrajině.

Merkelová v minulosti kritizovala ruského vládce Vladimira Putina za anexi Krymu v roce 2014, ale zároveň se nestavěla proti ekonomické provázanosti mezi Berlínem a Moskvou. Pro německé firmy bylo Rusko velkým trhem a Německo ve velkém nakupovalo ruský plyn a ropu. Vláda Angely Merkelové také rozhodla o výstavbě nového plynovodu Nord Stream 2.

Sama Merkelová prohlásila, že by na své politice vůči Moskvě nic neměnila. "Němci jsou v těchto otázkách dost pragmatičtí, orientovaní na výkon. Řekněme v letech 2010 až 2013 jela německá ekonomika na plné obrátky, prudce rostla, a to kromě jiného díky propojení s levnými ruskými energetickými zdroji. Takže si nemyslím, že by mnoho lidí považovalo za chybu rozhodnutí schválit plynovod Nord Stream 2. Němci to prostě berou tak, že se situace změnila," řekl Aktuálně.cz Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který detailně sleduje německou politiku.

Podle něj je německý pohled na Rusko jiný než český. "V Německu ohledně Ruska nepanují tak krajní a radikální názory pro a proti, jako jsou v Česku. Také je třeba vidět, že mnoho německých politiků z éry kancléře Gerharda Schrödera i Angely Merkelové bylo napojených na ruskou lobby," dodal Novotný.

Berlín nyní dodává Ukrajině zbraně, včetně obrněných transportérů nebo systémů protivzdušné obrany. Plynovody Nord Stream jsou po explozích na konci roku 2022 nefunkční.

Jednání s Putinem v mateřštině

Podle Lukáše Novotného se dnes v zemi řeší otázka, jak se od Ruska co nejvíce odstřihnout. "Problémy, kterými dnes žije Německo, se ale od dob vládnutí Merkelové podstatně změnily. Její éra docela rychle upadá v zapomnění. Je vnímaná trochu jako žena minulosti. Ostatně řada politiků, kteří vládli s ní, jsou už dávno v důchodu nebo zemřeli. Ke slovu se dostává nová generace s jiným přístupem a stylem," zhodnotil germanista odkaz bývalé kancléřky.

Merkelová během své vlády často jednala s Vladimirem Putinem v jejím rodném jazyce, protože ruský prezident němčinu ovládá. Památnou se stala jejich šestihodinová debata o Krymu a Donbasu 15. listopadu 2014 v salonku hotelu Brisbane Hilton během summitu G20 v Austrálii.

Podle zdrojů z okruhu poradců kancléřky spolu politici mluvili o samotě, nikdo další v místnosti nebyl. "Hodiny se z Putina snažila vypáčit, o co mu vlastně jde. Ale všechno, co z něj dostala, byly znovu stejné vytáčky a zapírání, které slyšela už mnohokrát. Zůstal naprosto chladný. Zakopal se v pozicích a nevylézal," popsal agentuře Reuters zdroj z blízkosti Merkelové.

V roce 2015 Německo přijalo během několika měsíců přes milion uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, což kritizuje zejména protiimigrantská strana Alternativa pro Německo, ale i část Merkelových spolustraníků z CDU. Debatuje se také o jejím rozhodnutí zavřít po havárii v japonské Fukušimě německé jaderné elektrárny. "Odchod od jaderné energetiky byl při zpětném ohlédnutí klimapoliticky vážnou chybou," prohlásil nedávno Jens Spahn, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Angely Merkelové.

Očekávaná kniha pamětí bývalé kancléřky vyjde v německém nakladatelství Kiepenheuer & Witsch 26. listopadu pod názvem Freiheit: Erinnerungen 1954-2021 (Svoboda: Vzpomínky 1954-2021). Firma už má smlouvy na vydání pamětí v dalších více než třiceti zemích.

