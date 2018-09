Na rozdělování běženců se s Českem dál neshodneme, řekla Merkelová

AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Přerozdělování běženců zůstává sporným bodem vztahů Česka a Německa, řekla ve středu německá kancléřka Angela Merkelová po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem. Celkově ale vzájemné vztahy považuje za výborné. Podobně to vidí i Babiš, který na společné tiskové konferenci prohlásil, že Evropa si nyní musí určit "kde bude bránit evropský kontinent". "Spolupracujeme spolu velmi dobře, ale to nevylučuje, že jsou na některé věci rozdílné názory," uvedla Merkelová o dlouhodobém sporu Česka a Německa o přerozdělování uprchlíků. Podle kancléřky není možné veškerou zodpovědnost nechat na Itálii, kam přijíždí velká část běženců mířících do Evropy.

