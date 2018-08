"Velmi důležitá schůzka." Zeman i Babiš v září navštíví Německo, sejdou se s kancléřkou Merkelovou

Kancléřka Angela Merkelová přijme premiéra Andreje Babiše s vojenskými poctami. Poté do německé metropole dorazí také prezident Miloš Zeman.

Berlín - Český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman zavítají v září do Berlína. Na dvojici oficiálních návštěv Německa se oba podle informací mají setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou, Zemana čeká také schůzka s prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem.

Šéfa české vlády má Merkelová přijmout s vojenskými poctami 5. září. Předmětem jednání v berlínském kancléřství zřejmě budou především bilaterální vztahy a spolupráce na modernizaci přeshraniční infrastruktury. Oba politici se nejspíš nevyhnou ani evropským otázkám a tématu migrace, na který mají zásadně odlišný názor.

O těchto tématech jednal Babiš už koncem července s bavorským premiérem Markusem Söderem, s nímž se setkal na hudebních slavnostech Richarda Wagnera v Bayreuthu. Oba šéfové vlád se tehdy shodli mimo jiné na nutnosti účinně chránit vnější hranice Evropské unie, důsledně potírat kriminalitu převaděčů a výrazně zlepšit životní podmínky v zemích původu migrantů.

Pár týdnů po Babišovi do německé metropole dorazí také český prezident Zeman, jehož dvou až třídenní návštěva by se měla uskutečnit kolem 20. září. Také Zeman, který by během cesty mohl zamířit i do jiných částí spolkové republiky, by se měl setkat s kancléřkou Merkelovou, přestože ta se se zahraničními hlavami států, které nestojí v čele vlády, setkává spíše výjimečně. Pro českou diplomacii je ale schůzka obou politiků, kteří jsou mnohými vnímáni jako protipóly v pohledu na migraci, velmi důležitá.

Cestou do Německa bude Zeman pokračovat v návštěvách zemích sousedících s Českem. Po letošním znovuzvolení prezidentem zatím navštívil Slovensko a Polsko. Do Rakouska zřejmě zavítá na jaře příštího roku.

Video: Merkelová tlačila na Babiše, aby neuzavíral koalici s SPD, říká Hrnčíř