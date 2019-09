Hysterická řeč ničemu nepomůže. Babiš přepsal projev v OSN, nakonec reagoval na Gretu

Ještě v pondělí český premiér Andrej Babiš říkal novinářům, že ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN nebude mluvit jen o klimatu. "Svět má i jiné problémy," říkal. Podle svých slov ale nakonec projev na poslední chvíli upravoval. V OSN nakonec reagoval na pondělní emotivní řeč švédské aktivistky Grety Thunbergové.

Od naší zvláštní zpravodajky v New Yorku - "Nejsem si jistý, že emocionální, teatrální či hysterická, někdy dokonce až agresivní řeč vede k racionální diskusi," pronesl premiér ve středu na půdě OSN.

Pondělní vystoupení švédské školačky na klimatickém summitu spustilo lavinu. Klimatická hrozba se stala jedním z nejdůležitějších motivů celého následujícího programu OSN, který ignoroval jen málokdo.

Greta Thunbergová se ostře pustila do světových lídrů, které kritizovala, že na ochranu klimatu nedělají dost. Babiš, který se pondělního klimatického programu nezúčastnil a na summitu o udržitelném rozvoji za Českou republiku slíbil snížit uhlíkovou stopu vysázením deseti milionů stromů do roku 2025, se proti tomu ohradil.

"Je od ní nespravedlivé, když zobecňuje a tvrdí, že nikdo nic nedělá. To není pravda. Mnoho z nás dělá to, k čemu jsme se zavázali. A Greta by to měla rozeznat, jinak její vystoupení ničemu nepomůže," řekl v projevu na adresu dívky, která stojí za dnes už celosvětovým hnutím středoškolských studentů stávkujících za klima.

Zatím největší protestní akce, kterou svolala, se konala minulý pátek. Celosvětové stávky za klima se zúčastnily čtyři miliony školáků.

Požadavky z obří akce rezonovaly i na summitu OSN. Kromě Grety Thunbergové o katastrofách způsobených globálním oteplováním mluvil i generální tajemník OSN António Guterres. Ochranu planety řešili světoví vůdci v sále i před novináři na nádvoří sídla OSN. Jeden z mála státníků, kteří ve svém projevu klimatickou hrozbu nezmínili vůbec, byl americký prezident Donald Trump.

Ambiciózní Evropa

Andrej Babiš se před svým výstupem na Valném shromáždění věnoval bilaterálním a obchodním schůzkám a v otázce klimatické hrozby se držel stranou. Ve svém vystoupení zdůraznil, že Česko jako jeden z mála signatářů pařížské klimatické dohody z roku 2015 své závazky plní.

"Evropa nemůže zůstat opuštěna jako nejambicióznější aktér ve svém boji v přizpůsobení se našich ekonomik blížící se změně klimatu. Pro nás všechny existuje pouze jedna planeta a její ochrana musí být společným dílem nás všech," pronesl premiér ve středu večer newyorského času.

Protože Babiš zastupoval v OSN prezidenta Miloše Zemana a prezidenti mají podle protokolu přednost ve frontě řečníků v daném dni, vystoupil Babiš až na závěr středečního programu. Konferenční sál, ve kterém zasedání Valného shromáždění probíhalo, byl tou dobou už poloprázdný a zájem médií viditelně opadal.

"Po mně ale bude ve čtvrtek mluvit ještě několik prezidentů, takže jsem rád, že mě náš tým dostal na řadu už ve středu," řekl novinářům po své premiéře v OSN Babiš.

"Projev se Gretě moc nepovedl"

Sídlo OSN bylo v pondělí plné lidí. Na klimatickém summitu mohly vystoupit země, které chtěly v ochraně klimatu představit konkrétní opatření. Promluvila na něm například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Šanci ale měly i mnohem menší a chudší národy, které už následky globálního oteplování pociťují - například Maledivy nebo Palau.

Během pondělního zahájení a projevu šestnáctileté Thunbergové praskal stan pro novináře ve švech, a když další den mluvil Donald Trump nebo brazilský prezident Jair Bolsonaro, padalo v areálu kvůli přetížení internetové připojení.

Babiš se ale na pondělní akci jen mihl a svou pozornost soustředil na schůzky, například s britským premiérem Borisem Johnsonem nebo tureckým prezidentem Recepem Erdoganem. "Mluvil jsem hlavně o České republice, protože se máme čím chlubit," vysvětlil po svém středečním projevu. Klima premiér zařadil až mezi poslední témata, kterým se věnoval.

"Řekl jsem, že projev se Gretě Thunbergové moc nepovedl. Nelíbí se mi, že paušalizuje," řekl Babiš. "My nechceme slibovat nereálné věci, jak tady říkali ostatní. Je to hlavně odpovědnost mimoevropských zemí, protože Evropa produkuje jen 9 procent emisí a ostatní je nesnižují. Je potřeba, aby se zapojila celá planeta," dodal premiér.

