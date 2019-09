Živě: Budoucnost nepatří globalistům, ale patriotům, řekl v OSN Donald Trump

Tvrzení, že by Amazonie byla součástí světového dědictví, je lživé. Na zasedání Valného shromáždění OSN to dnes prohlásil brazilský prezident Jair Bolsonaro. Obvinil také některé státy, které ale konkrétně nejmenoval, z koloniálního jednání vůči Brazílii a z útoků na suverenitu jeho země.



Bolsonaro se v posledních měsících dostal do roztržky s několika evropskými státníky kvůli svému přístupu k ochraně deštných pralesů, které sužují nejhorší požáry od roku 2010. Na území Brazílie leží asi 60 procent amazonského pralesa, kterému se někdy přezdívá "plíce světa".

V OSN řekl, že požáry amazonský prales nedevastují a že to tvrdí pouze "lživá média". Cizí státy se podle něj o dění v zemi zajímají kvůli brazilskému nerostnému bohatství a biodiverzitě, nikoliv kvůli právům domorodých obyvatel. "Neváhejte a přijeďte se podívat do Brazílie, velice se liší od toho, co vidíte v televizi a v novinách," uvedl Bolsonaro.