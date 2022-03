Co se teď bude dít na Ukrajině? Analytik odhaduje další postup ruských vojsk

V následujících týdnech pravděpodobně dojde k tomu, že Rusko soustředí svá vojska v oblasti Donbasu, míní analytik Mathieu Boulegue v rozhovoru pro agenturu Associated Press. Tím vznikne nový vojensky kontrolovaný územní celek, kde by Rusové drželi své pozice. "To nepovede k zamrzlému konfliktu, protože válka taková nikdy není. Lidé vždy dál umírají a pozice se stále vyvíjejí," uvádí Boulegue.

3:01 Vojenský analytik Mathieu Boulegue odhaduje další postup ruských jednotek | Video: Associated Press

Pád Mariupolu do ruských rukou by poté podle vojenského analytika představoval jen "třešničku na dortu" a "další laciné vítězství pro Kreml", který by dobytí města prezentoval jako "osvobození od fašistických utlačovatelů". "To pak bude překrouceno do kremelské propagandy jako forma vítězství, která má ukázat ruské populaci, že válka funguje, a dát Putinovi tu nejlepší vyjednávací pozici," podotýká Boulegue z britského think-tanku Chatham House. "Takže to můžete brát jako prohru a její převrácení do formy symbolického vítězství, což pro nás samozřejmě není důvodem k samolibosti," dodává. Ovládnutí Mariupolu a vojenské obsazení Donbasu by pro Kreml mimo jiné znamenalo nové propojení s Krymem, který Rusko anektovalo v roce 2014, zdůrazňuje analytik. Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik také uvádí, zda by ruské jednotky v následujících dnech mohly začít ještě více ostřelovat a ničit ukrajinská města.