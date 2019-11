Americký prezident Trump překvapivě navštívil vojáky v Afghánistánu na Den díkůvzdání

Americký prezident Donald Trump dnes u příležitosti svátku Dne díkůvzdání navštívil americké vojáky v Afghánistánu, kam přicestoval poprvé od nástupu do funkce. Během neohlášené návštěvy se sešel také se svým afghánským protějškem Ašrafem Ghaním a bez upřesnění oznámil výrazné snížení počtu amerických vojáků v zemi, informují tiskové agentury.

"Neexistuje místo, kde bych raději slavil Den díkůvzdání," řekl Trump na základně Bagrám asi 1500 amerických vojáků, kteří prezidentův projev poslouchali. Řekl jim, že letěl 8331 mil (13 400 kilometrů), aby jim sdělil, že Spojené státy nikdy nebyly silnější. Na pódium pozval Trump i Ghaního, který vojákům rovněž popřál pěkné díkůvzdání, což je tradiční severoamerický svátek spojený s jídlem a pitím.

Prezident s vojáky povečeřel v kantýně, kde se podával krocan, šunka, bramborová kaše a sladké brambory, tedy obvyklý pokrm o díkůvzdání.

Do Afghánistánu přiletěl Trump dva měsíce poté, co v reakci na bombový útok v Kábulu zrušil mírové rozhovory s afghánským radikálním hnutím Tálibán. Dnes ale prohlásil, že Tálibán usiluje o dohodu, a věří, že chce i příměří.

Trump hovořil také o připravovaném snížení počtu amerických vojáků v zemi. Americká média už před rokem uváděla, že Spojené státy chtějí stáhnout až polovinu ze současného počtu 14 000 vojáků, které v Afghánistánu mají. Americký ministr obrany Mark Esper pak letos v říjnu během návštěvy Afghánistánu hovořil o tom, že kontingent by mohlo tvořit 8600 vojáků. Trump se dnes ke konkrétním číslům nevyjádřil.

Trump přiletěl prezidentským speciálem s volacím znakem Air Force One na základnu Bagrám krátce po 20:30 místního času (17:00 SEČ), uvedla agentura AP. Za přísných bezpečnostních opatření v zemi strávil asi dvě a půl hodiny. Podobně neohlášenou cestu vykonal loni o Vánocích, kdy s manželkou Melanií navštívili americké vojáky v Iráku. Tehdy to pro Trumpa byla první cesta do bojové oblasti.

Bílý dům k dnešku původně oznámil, že ho Trump stráví ve svém floridském letovisku Mar-a-Lago, kam také v úterý odcestoval. Ve středu dopoledne si na Floridě zahrál golf a večer v tajnosti odletěl do Afghánistánu.