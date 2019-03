Americká obchodní komora nechce cla mezi USA a EU, řekl Babiš. Projedná to s Trumpem

před 42 minutami

Americká obchodní komora se staví negativně k možnému zavedení nových cel mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Po úterním jednání s představiteli komory to českým novinářům ve Washingtonu řekl český premiér Andrej Babiš. O záležitosti chce ve čtvrtek hovořit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který mluvil o možném uvalení cel na evropskou automobilovou produkci. Podle Babiše by to Českou republiku poškodilo.

"Americká obchodní komora se k tomu staví negativně. Jim se to nelíbí," řekl Babiš o hrozbě uvalení dalších cel. "Bylo by velice nešťastné pro všechny, kdyby se oboustranně zvyšovaly tarify. Doufejme, že k tomu nedojde," uvedl. Český premiér chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU. Připomněl, že český automobilový průmysl je závislý na exportu, a to včetně subdodávek pro zahraniční automobilky, které vyvážejí vozy na americký trh. "I ten nepřímý dopad na náš průmysl je velký," řekl Babiš. Předseda vlády @AndrejBabis se v Bílém domě setká s prezidentem @realDonaldTrump. Na pracovní cestě do USA premiéra doprovází žena Monika → https://t.co/qDk1ocN2uQ pic.twitter.com/i1wVc0UFUn — Úřad vlády ČR (@strakovka) March 5, 2019 Ministerský předseda vyjádřil lítost nad tím, že se nepodařilo dokončit dohodu Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), která měla vytvořit mezi EU a USA zónu volného obchodu a kterou zastavila Trumpova administrativa. "Budu mít příležitost mluvit s panem americkým prezidentem a budu se mu snažit vysvětlit, abychom skutečně našli nějakou pragmatickou dohodu, která bude výhodná pro Evropu, i pro Spojené státy," poznamenal Babiš. Premiér v Americké obchodní komoře také představil českou Národní inovační strategii, která má zahrnovat inovace, projekty v oblasti umělé inteligence nebo propojení průmyslu s vysokými školami. "Byly tam přítomné velké nadnárodní firmy, které u nás vytvořily desítky tisíc pracovních míst. Myslím, že to bylo přijato velice pozitivně. Celkem nás pochválili za ten přístup," řekl Babiš. Český premiér bude dnes ve Washingtonu také jednat o možnostech spolupráce při financování výzkumu mezi Grantovou agenturou ČR a americkou Národní nadací pro vědu. Navštíví také Marylandskou univerzitu, kde se seznámí s projekty v oblasti umělé inteligence. Později odpoledne by měl Babiš podle neoficiálních informací navštívit centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA); podle Lidových novin by ho měl doprovodit ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Babiš plánovanou návštěvu CIA potvrdil, k jejímu termínu nebo k případné Koudelkově účasti se ale odmítl vyjádřit. Video: Babiš před odletem do USA potvrdil, že má naplánovanou schůzku v centrále CIA Andrej Babiš před odletem do USA potvrdil informace Aktuálně.cz, že má naplánovanou schůzku i v centrále CIA. | Video: ČTK | 01:51