Američané v Rusku opět vidí nepřítele a ohrožení zájmů USA. Podporují tvrdé sankce

Ruská invaze na Ukrajinu je od Spojených států daleko, přes masivní zpravodajství ji ale Američané pozorně sledují. Obraz Ruska v USA se kvůli tomu propadl do doby studené války. Veřejnost vidí zemi kremelského prezidenta Vladimira Putina jako nepřítele a schvaluje tvrdé sankce proti jeho režimu. I za cenu toho, že mohou mít zpětné dopady na jejich peněženky.

Od začátku války na Ukrajině odmítal Bílý dům možnost vyhlásit embargo na dovoz ropy z Ruska. Teď ale vláda Joea Bidena svůj postoj mění. Ministr zahraničí Antony Blinken v neděli uvedl, že Spojené státy jednají se západními spojenci o tom, že by Západ přestal odebírat ruský plyn a ropu.

"Ty debaty právě teď probíhají. Musíme zajistit, aby byly na světovém trhu dostatečné zásoby ropy," naznačil Blinken pro televizi CNN, že západní spojenci diskutují, jak odstřižení od ruských dodávek vyřešit.

Šéf americké diplomacie zároveň potvrdil, že USA jsou otevřeny možnosti, aby Ukrajinci dostali od Polska bojové stíhačky. Podle předběžných dohod by Poláci předali Ukrajině svá letadla MiG-29, od Američanů by náhradou dostali stroje F-16. Plán ale naráží na řadu politických i technických obtíží. Američané o něm nyní jednají, Polsko se k tomu nevyjadřuje.

Ruské dodávky ropy do USA činí jen tři procenta spotřeby v zemi, uvalení embarga by tedy nebylo pro ekonomiku Spojených států nijak drastické. Pokud by se k němu ale připojila i Evropa, ceny by na světovém trhu vyskočily nahoru, což by dopadlo i na Američany.

Už teď překonává cena benzinu ve Spojených státech rekord z roku 2008, v průměru překročila čtyři dolary za galon. V zemi jde o politicky mimořádně citlivou věc, veřejnost za vyšší ceny benzinu zpravidla viní vládu a Bílý dům.

Embargo na ruskou ropu

I proto prezident Joe Biden s embargem na ruskou ropu dosud váhal. Růst cen benzinu je jednou z hlavních příčin inflace, která je teď v USA nejvyšší za posledních 40 let a prezidentovu popularitu sráží v průzkumech veřejného mínění.

Bílý dům se ale v posledních dnech dostal pod tlak Kongresu. Opoziční republikáni i vládnoucí demokraté chtějí, aby vláda vyhlásila na ruskou ropu embargo. O víkendu dokončoval Kongres návrh příslušného zákona, který by se už tuto středu mohl dostal Bidenovi na stůl k podpisu.

"Jsme zcela pro. Zakažme to," potvrdila Nancy Pelosiová, demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů, už před víkendem, že případné embargo má i demokratickou podporu.

Podle demokratického senátora Joea Manchina politici počítají s tím, že se embargo v USA promítne do vyšších cen benzinu. "Toto je válka. Lidé v mém státě, v Západní Virginii, věří, že je hloupost nakupovat věci od Putina, dávat mu peníze, aby je mohl použít proti ukrajinskému lidu," uvedl Manchin v neděli pro televizi NBC.

Zástupci americké vlády o víkendu navštívili Venezuelu, kde se zástupci vlády tamního prezidenta Nicoláse Madura probírali možnost zmírnění amerických sankcí na vývoz venezuelské ropy. Maduro je dlouholetým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. Návštěva ale ukazuje, že Spojené státy mohou přehodnotit vztahy s Putinovými spojenci v Latinské Americe.

Návrat do studené války

Za poslední roky šlo z americké strany o bezprecedentní návštěvu ve venezuelském hlavním městě Caracasu. Podle amerických médií to ukazuje, že Bílý dům hledá všechny možnosti, jak na světovém trhu nahradit případný výpadek ruských dodávek.

Pro Bidena a demokraty by embargo a následný růst cen benzinu v USA nebyly bez rizika. Část Republikánské strany je rozhodnuta to politicky využít. "Selhávající agenda Joea Bidena má vinu za nejvyšší inflaci za desetiletí," hlásilo v pátek na Twitteru federální vedení Republikánské strany.

Posuny v americkém veřejném mínění by ale mohly opoziční útoky zmírnit. Obraz Ruska ve Spojených státech se dramaticky propadl. Podle průzkumu pro deník Washington Post vnímá více než osm z deseti Američanů Rusko negativně, přičemž 47 procent ho vidí přímo jako nepřítele.

To je nejhorší hodnocení od 80. let, kdy vrcholila studená válka mezi Východem a Západem. Stejný trend se potvrdil i v průzkumu Gallupova ústavu, ve kterém 85 procent dotázaných potvrdilo svůj odpor proti Rusku. A pro takřka šest z deseti Američanů je Rusko opět ohrožením zájmů USA.

Masivní zpravodajství o válce na Ukrajině v amerických médiích obraz Ruska dále zhoršuje. Pro kabelové televize FOX News, CNN a MSNBC je válka tématem číslo jedna. V průzkumu z minulého týdne 85 procent dospělých Američanů potvrdilo, že o konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem jsou silně nebo částečně informováni.

Podpora prezidenta beze změn

A nejčerstvější šetření ukazují, že americká veřejnost chce, aby Bílý dům proti Rusku uplatnil ta nejtvrdší opatření, včetně ropného embarga. V průzkumu pro agenturu Reuters se většina lidí - 62 procent - zároveň vyslovila pro to, že jsou připraveni připlatit si i za benzin.

"Mezi Američany je vidět stoupající ochota platit za podporu Ukrajiny vyšší cenu," komentoval výsledy průzkumu Craig Kafura, analytik z think-tanku Chicago Council on Global Affairs.

Zatím se ovšem neukazuje, že by se válka na Ukrajině promítla do vyšší podpory prezidenta. Tento efekt, kdy se veřejnost při vnějším ohrožení semkne s prezidentem, se tentokrát nedostavil. Od začátku války je Bidenova podpora zhruba stejná, nyní je na necelých 42 procentech.