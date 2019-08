Nahlédněte do útrob Amazonie: Plíce planety jsou nemocné, prales je blízko bodu zlomu

Poslední šance na záchranu?

Prales ubývá tak rychle, že se možná dostává do bodu, kdy už ho nebude možné zachránit a promění se v savanu. Vymřely by desítky tisíc druhů živočichů a rostlin, proměnilo by se podnebí na celém jihoamerickém kontinentu a zhoršily by se klimatické změny.

S ubýváním porostu prales ztrácí svou schopnost zavlažovat se díky vypařování vody ze stromů. Deštný prales tak dál přichází o svou vláhu a schne. Jakmile kácení dosáhne určitého bodu, prales se začne zmenšovat – nehledě na to, co člověk udělá. Vědci varují, že právě tento bod se teď blíží.