před 45 minutami

Do brazilského hlavního města tento týden přijely tisíce domorodých obyvatel, převážně žen, na třídenní pochod za svá práva. Indiánky protestovaly proti politice nového prezidenta Jaira Bolsonara, který od nástupu do funkce letos v lednu mluví o otevírání Amazonie těžařům a dřevorubcům. Ti se často dostávají do konfliktů s původním obyvatelstvem pralesa. V Brazílii mají indiáni nárok na vlastní území, Bolsonaro ale jejich práva postupně ukrajuje. Před samotným protestním pochodem dokonce několik stovek indiánských žen vpadlo do budovy ministerstva zdravotnictví.