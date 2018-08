Afghánský šéf Islámského státu je po smrti. Zemřel při americkém náletu

Afghánským a zahraničním jednotkám se podařilo zničit dva úkryty teroristů z Islámského státu v Afghánistánu. Schovávali v nich kromě lidí také hodně zbraní a munice.

Kábul - Při náletu v afghánské provincii Nangarhár zahynul v noci na neděli vůdce Islámského státu (IS) v Afghánistánu abú Saad Irhábí.

Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Při vzdušné i pozemní operaci afghánských i zahraničních jednotek pak přišlo o život i dalších deset příslušníků teroristické organizace.

Útok mířil i na dva úkryty islamistů, kde bylo rovněž zničeno velké množství zbraní a munice. Propagandistická agentura Amak, která zveřejňuje prohlášení IS, zatím operaci nijak nekomentovala.

Podle guvernéra provincie Nangarhár byl Irhábí již čtvrtým vůdce IS v Afghánistánu, který byl zabit od července roku 2017. Islámský stát začal v zemi působit před třemi lety a jeho lidé jsou soustředěni právě hlavně v provincii Nangarhár u hranice s Pákistánem.

Většina Afghánců vyznává sunnitský islám a do příchodu IS nebylo násilí v této asijské zemi motivováno spory mezi sunnity a šíity. Až sunnitský IS se při svých akcích zaměřil na šíity.

Islamisté bojují rovněž proti americkým a afghánským bezpečnostním silám a také proti Tálibánu, tyto dvě skupiny jsou totiž ostře rozdělené v otázkách ideologie, taktiky a vedení.

Přesný počet bojovníků Islámského státu v zemi je těžké určit, podle amerických armádních odhadů jich ale v zemi působí okolo 2000.

