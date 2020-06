Z ikonického mostu se ozývá zlověstný zvuk. Lidé si na něj musí zvyknout

Renovace jednoho z nejslavnějších mostů na zeměkouli má nečekanou dohru. Z Golden Gate Bridge se začaly ozývat pro řadu lidí nepříjemné zvuky. Připomínají efekty z hororů nebo sci-fi filmů o mimozemšťanech. Vysvětlení je ovšem mnohem jednodušší.

Obyvatelé San Francisca v minulých dnech na sociální sítě umístili několik videí, na kterých jsou slyšet zlověstné zvuky vycházející z konstrukce slavného mostu. Slyšet jsou až na pět kilometrů daleko.

"Hudební tóny pocházející z mostu jsou výsledkem projektu, jehož cílem je učinit most aerodynamičtějším v případě, že začne hodně foukat. Je to nezbytný krok k zajištění bezpečnosti pro příští generace," řekl pro CNN mluvčí části města, ve kterém se most nachází.

Konkrétně jde o výměnu zábradlí na chodníku. Nový typ je tenčí, aby mohlo protékat více vzduchu. Právě to může za pronikavý zvuk. Obyvatelé města se tak pravděpodobně charakteristického hluku v případě větrného počasí nezbaví.