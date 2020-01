Češi přestávají rozumět masu. Otestujte, zda poznáte, kde je kýta, krkovice či oříšek

Češi podle posledních dat Českého statistického úřadu spotřebovali v roce 2017 80,3 kilogramů masa na osobu. Vepřové z toho činilo 42,3 kilogramu. Ačkoliv proti roku 2016 snědli lidé o 0,5 kg na hlavu méně (meziroční pokles o 1,2 %), z průměrné spotřeby vepřového v Evropské unie (32,1 kg na hlavu) je patrné, že Češi patří k jeho milovníkům. Proti průměru OECD (12,2 kg na hlavu) ho jedí téměř třiapůlkrát častěji.

Ačkoliv Češi vepřové milují, málokdo má možnost zažít domácí zabijačku. V obchodech tak někteří z nich tápou, zda drží v ruce vepřové, či hovězí maso a u řeznického pultu si nejsou jisti, zda si na medailonky mají koupit pečeni, či panenku.

Vepřové přitom podle údajů řetězce Teska patří k nejprodávanějším druhům masa. Do košíku si ho co do podílu spotřeby klade polovina kupujících, kuřecí si kupuje 38 procent spotřebitelů a hovězí 12 procent lidí. V zimě si Češi kupují nejčastěji kýtu a plec a v létě krkovici a pečeni, a to nejčastěji o váze 500 až 1000 gramů. "Poměr mezi již zabaleným masem a masem kupovaným u pultu je zcela vyrovnaný," říká mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.