Udeřili jsme hřebíček na hlavičku, říká Okamura na trestní oznámení kvůli rasismu

Organizace Romea, středočeský krajský koordinátor pro menšiny Cyril Koky a další podali trestní oznámení na hnutí SPD, jeho předsedu Tomia Okamuru, strany Trikolora a PRO a jejich marketéry kvůli předvolebnímu plakátu s romskými chlapci.

Podle oznamovatelů je rasistický, šíří nenávist vůči romské menšině a hanobí ji. Romea o tom informovala na síti X. Policie zahájila už trestní řízení kvůli předchozímu plakátu SPD s mužem tmavé pleti s nožem v ruce. Kampaní se bude zřejmě zabývat i Ústavní soud. "Trestní oznámení na kampaň SPD potvrzují, že hnutí svými plakáty udeřilo hřebíček na hlavičku, řekl ČTK Okamura. Vyobrazení označil za alegorie.

Na plakátu, kvůli kterému podala oznámení Romea s Kokym a dalšími, kouří dva romští chlapci cigaretu. Snímek vytvořila umělá inteligence. V textu stojí: "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku…" a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!"

Autoři oznámení uvedli, že plakát je rasistický a zaměřený proti romské menšině. "Podle oznamovatelů naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob … a dále hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob," stojí v trestním oznámení.

Okamura v pátek ráno zveřejnil plakát na síti X. Doprovodil ho vyjádřením, že nepřizpůsobiví představují neřešený problém a charakterizují je "špatné sousedské vztahy a nedostatečná hygiena, nezájem o vzdělání a práci, vysoká kriminalita a zneužívání sociálního systému". Kritizoval pak vládu, podle něj nepřizpůsobivé rozmazluje dávkami.

Koky serveru Romea.cz řekl, že kampaň SPD nemá obdoby a hnutí svými plakáty vyvolává ve společnosti nenávist a nevraživost. Podotkl, že za neposílání dětí do školy může hrozit až dvouleté vězení pro ohrožování mravní výchovy. Poznamenal, že pokud děti do školy nechodí, rodině se už nyní podle zákonných pravidel dávky krátí. Podle manažera stipendijního programu pro romské studenty Štefana Baloga je kampaň protiromská a představuje "plivnutí do tváře" romským rodičům, kteří své potomky ke vzdělání motivují. Místopředseda rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dancso vyzval k okamžitému stažení plakátu.

Pražská policie zahájila už úkony trestního řízení kvůli předchozímu plakátu s mužem tmavé pleti s nožem v ruce a textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu", a to pro možné podněcování nenávisti vůči skupině osob.

Volební kampaní SPD se bude zabývat i Ústavní soud. Iniciátorka soudního přezkumu věci, advokátka Pavla Krejčí sdělila, že ústavní stížnosti vzešly ze čtyř různých krajů. Předseda opoziční SPD Tomio Okamura poté řekl, že v kampani hnutí hodlá pokračovat. Trestní oznámení a stížnosti označil lídr SPD za metody politické konkurence.