Když děti zlobí, dám si špunty do uší. Je důležité je někdy zklamat, říká mentorka

"Úzkostní rodiče často vyhledávají každou příležitost se bičovat za to, co všechno dělají špatně," vysvětluje rodičovská mentorka a influencerka Kateřina Trávníček. Podle ní rodiče nemají být pro děti dostupné ve sto procentech času a je důležité dítě v přiměřené míře zklamávat.

"Doma je bezpečné prostředí pro to, aby si dítě osahalo, co to znamená, když nejsem k dispozici. Pokud nenaučíme děti, co je to zklamání, snižujeme tím jejich odolnost a držíme je v úzkostném emočním bezpečí. Pak jim nedáme možnost, aby se sami naučily zvládat své emoce a dokázaly čelit těžším situacím," říká rodičovská mentorka, která se v praxi často potkává právě s úzkostnými rodiči.

Pusťte si epizodu také jako podcast:

Podle ní mohou mít "příliš opečovávané děti" problémy i jako teenageři. "Nebudou si třeba tolik věřit, že něco zvládnou sami, a mohou být náchylnější k závislostem, protože jsou zvyklí, že někdo nebo něco zvenku se postará o jejich emoční stav. Mají pak třeba i problém navazovat vztahy s vrstevníky, protože když se potkají dvě takové děti nebo celá skupina, dynamika mezi nimi není úplně přátelská, protože tam není nikdo, kdo by byl ochoten druhého zklamat, a není tam ani připravenost zklamání snést," dodává Trávníček.

Nejvíce úzkostlivými rodiči jsou vzdělaní mileniálové. "Mají už spoustu informací, jak a co dělat, a jsou i jinak vedeni než třeba generace boomerů. Ti byli vedeni k té funkční výchově: obstarat dítě po stránce materiální a co se týče třeba bezpečí. Mileniálům už velmi záleží na nějakém emočním perfekcionismu, což je někdy hraniční, a dochází pak k bezhraniční výchově," popisuje influencerka.

Přístup, kdy jsou rodiče zaměřeni na své děti a věnují se jim na 150 %, se ale s generací Z začíná měnit. "Těmto lidem, co vstupují nyní do rodičovství, jde o mnohem větší rovnováhu mezi osobním růstem, prací a rodičovskou rolí. Mluví se v tom případě o autentickém rodičovství, kdy jim záleží, aby zůstali sami sebou, více než mileniálům, kteří mají tu tendenci se v té rodičovské roli občas utopit a udělat z ní zásadní součást své identity," uzavírá Trávníček.

Proč pomáhají špunty do uší ve zvládání negativních emocí a zabraňují výbuchům vzteku? Co mohou rodiče dělat, když se jim chce na děti začít křičet, jak poznat přicházející "ztrátu kontroly"? Proč se intenzivní rodičovství tolik netýká nízkopříjmových domácností a proč je podle rodičovské mentorky nadužívané slovo "trauma"? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.