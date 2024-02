"Ničí životy a vydává se za silnou menstruaci." Nevyléčitelná nemoc napadá celé tělo

Jako kdyby onemocněla celá Ostrava. Každá desátá žena trpí jedním z nejpodceňovanějších onemocnění - endometriózou. Nemoc se může nacházet kdekoliv v těle a její diagnostika trvá 7-10 let. Na vině jsou gynekologové, ale i rodiny. Často ženy doma slýchávají, že je silná menstruace normální, říká gynekoložka Katarína Ivánková z Centra pro léčbu endometriózy z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze.

Mezi nejčastější příznaky endometriózy patří bolest spojená hlavně s obdobím menstruace. "Pacientky mohou mít také bolesti při pohlavním styku, při vyprazdňování, při čůrání. Spektrum bolestí je široké. Měli jsme takovou tezi, že endometrióza nemůže být snad jenom ve slezině, kde dlouho nebyla prokázaná, ale už i tohle padlo. Takže nemoc může být úplně všude v těle," popisuje Ivánková.

Endometrióza se tak může objevit třeba i na mozku, v plicích nebo na bránici, kde je typickým příznakem bolest vystřelující do pravého ramene. Ženy se v souvislosti s nemocí potýkají s nejrůznějšími zdravotními problémy. "Mám endometriózu pod lícní kostí a jednou za měsíc mi opuchne půlka obličeje," píše například jedna z žen, které se léčí s endometriózou, na Facebooku.

Endometrióza Je nezhoubné chronické (nejen) gynekologické onemocnění, které nejčastěji postihuje ženy v reprodukčním věku. Jde o stav, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici vyskytuje i jinde v těle než pouze v děloze. Nejčastěji je to v pánvi a dutině břišní. Buňky se přitom chovají stejně, jako by se chovala děložní sliznice - reagují na hormonální změny ("živí se estrogenem") a v době menstruace se odlučují. 30 - 50% žen s endometriózou trpí neplodností a naopak až 50% neplodných žen trpí endometriózou. 50 - 60% žen a dívek s chronickou pánevní bolestí trpí endometriózou. Zdroj: ENDO Talks CZ

Podle specialisty na léčbu žen s endometriózou Jana Drahoňovského je endometrióza jedním z nejpodceňovanějších onemocnění. "Myslím si, že je to tím, že to onemocnění je rozšířené. Trpí jím deset procent žen. Pak je to i tím, že důsledky nemoci mohou být velmi závažné. Až v padesáti procentech mohou ženy trpět sterilitou. Často mají také chronické bolesti, kdy ani nejsou schopné dojít do práce," vysvětluje gynekoložka zabývající se endometriózou.

Ženy za sebou mohou mít také několik břišních laparoskopických operací. "Takže ten život i zdraví ta nemoc ničí a všechno se to schovává v zásadě jenom za bolestivou menstruaci," říká Ivánková s tím, že nemoc se řeší v posledních pár letech více i kvůli tomu, že mají pacientky více možností, kde endometriózu řešit. "Center pro léčbu endometriózy je momentálně v Česku pět. Je s tím spojená lepší i rychlejší diagnostika," dodává odbornice na endometriózu.

I když se nemoc zatím nedaří úplně vyléčit, dochází k několika výzkumům, které se snaží přijít na její příčinu. "Genetika určitě roli hraje. Je prokázáno, že když má pacientka endometriózu, tak její potomci mají až sedminásobné riziko toho, že endometriózu budou mít taky. Teorií obecně o vzniku endometriózy je mnoho, žádná ale ještě nebyla prokázána - a to je taky důvod, proč momentálně ještě nemáme žádnou cílenou léčbu nebo například prevenci," uzavírá gynekoložka.

Jaká teorie vzniku endometriózy se v poslední době řeší nejvíce? Proč těhotenství nemoc neléčí, jak se někdy mylně uvádí, a co mohou gynekologové udělat pro to, aby nemoc dokázali lépe poznat? Dozvíte se v úvodním videu.