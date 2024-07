"Byl na tebe ošklivý? Dej mu ránu do nosu!" Expertka popisuje chyby při šikaně

"V předškolní výchově dětí se dá předejít šikaně," říká Kristýna Sovinská z neziskové organizace Učitel naživo. Podle ní velkou roli hraje učitel, který by si měl všímat i prvních projevů. Často učitelé ale naráží na nedůvěru rodičů. "Když přišel tatínek a chlapečkovi řekl, že když na něj bude někdo ošklivý, ať mu dá ránu do nosu, tak to potom jde špatně," doplňuje.

Podle Sovinské je problém českého školství také v tom, že jsou školy nespravedlivé k dětem, které pocházejí ze sociálně slabších rodin. "Mají horší výsledky a ty školy nevědí, jak to řešit. Neumí pracovat s potenciálem dětí a to pak vede k celoživotní nechuti těchto dětí se dál vzdělávat. Je to o tom systému a ředitelích, kteří nastavují prostředí ve školách," vysvětluje manažerka projektu Lídr školy, kterého se účastní začínající nebo budoucí ředitelé škol.

Pozice ředitele často také působí jako "záhadná postava" a nikdo neví, co role obsahuje, tvrdí Sovinská. "Obecně se ví, že systém na pedagogických fakultách není úplně ideálně nastavený. Já sama mám vystudovanou pedagogickou fakultu a mnohem víc mi pak dala praxe v konkrétní mateřské škole než to samostatné studium," doplňuje manažerka projektu Lídr školy.

"Ředitele by asi neměl dělat někdo, kdo se bojí změn. Je to hrozně agilní práce, každý den je všechno jinak. Nehodí se na to také lidé, kteří jsou hodně introvertní a křehcí, to s pozicí ředitele úplně nejde dohromady," upozorňuje Sovinská.

Jak projekt Lídr školy připravuje ředitele na zahlcující administrativní práci? Může se ředitel stále dostatečně věnovat dětem? Jaké dovednosti nejčastěji ředitelům chybí a jaký je dopad současného financování školství na kvalitu vzdělávání v Česku? Dozvíte se v rozhovoru.