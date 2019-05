Kdo si hraje, nezlobí, přimlouvali se fotbaloví funkcionáři za úplatného soudce

Jiskra naděje svitla bývalému litoměřickému soudci Josefu Knotkovi, který je už skoro dva roky ve vězení kvůli korupci. Obvodní soud pro Prahu 6 v úterý vyšel vstříc jeho žádosti o podmíněné propuštění. Na svobodný život si však ještě musí počkat, státní zástupce podal na místě stížnost. Knotek dostal trest v délce 39 měsíců za to, že při vyřizování svých případů přijímal úplatky.

"Ve vězení se choval řádně, byl kázeňsky odměňován a jeho hodnocení je kladné. Má zajištěné bydlení, příjem a je zřejmé, že má i rodinné zázemí," vysvětlila soudkyně Markéta Binderová po zhruba dvacetiminutové poradě senátu, proč Knotkově žádosti o propuštění vyhověla. S povděkem také kvitovala záruky, jež za bývalého soudce složil sportovní klub TJ Sokol Pokratice. Bývalému kolegovi ze stavu stanovila zkušební lhůtu pěti let.

Právě výpovědmi předsedy sportovního oddílu Jana Hrkala a šéfa fotbalového klubu, jenž při oddíle působí, Davida Keltnera úterní jednání soudu začalo. Oba muži potvrdili, že bývalý soudce má k jejich oddílu blízko. Podle nich Knotek celých dvacet let ve svém volném čase klubu pomáhal. Právě obnovená spolupráce s klubem má zajistit, že se po případném propuštění zdrží dalších nezákonných poklesků.

"Hlavně by se pohyboval kolem A týmu. Pomáhal by mu. Máme jen jednoho trenéra, dělal by mu asistenta," přiblížil Keltner plány fotbalového klubu s Knotkem. O někdejším soudci mluvil jako o velmi solidním chlapovi, který jen, jako občas každý, udělal chybu. "My jsme s ním byli vždycky moc spokojení," uzavřel své svědectví ve prospěch dvaasedmdesátiletého muže.

Prospěje mu to, sliboval šéf sportovního oddílu

Obdobně mluvil nejvyšší představený celého sportovního oddílu Jan Hrkal. Knotka vylíčil jako zapáleného milovníka fotbalu, jemuž pobyt v blízkosti klubu bude svědčit. "Když někdo něco miluje, tak mu to prospěje. Kdyby u nás mohl pracovat, bylo by mu to ku prospěchu i ku prospěchu našemu," popisoval. Následně přidal známou formulku. "Člověk, který si hraje, nezlobí," podotkl.

Bývalý soudce, který sám svlékl talár v roce 2013 ještě před završením své kauzy, při jednání mluvil především o obdržených kázeňských pochvalách. Zmínil i své zařazení do takzvané první diferenciační skupiny. Tam náleží vězni, kteří aktivně plní program a ctí vnitřní regule káznice. "Své trestné činnosti opravdu lituji. Ve výkonu trestu jsem se snažil, aby má resocializace byla dokonána. Chtěl bych poprosit o shovívavost," obrátil se na soudkyni.

Šance na okamžitý odchod z vězení se však po příznivém rozhodnutí soudu rozplynula, když státní zástupce proti propuštění Knotka brojil na místě stížností. Není si jistý, že se bývalý soudce za mřížemi dostatečně napravil. "Hodnocení věznice je takové, že pan odsouzený si vytváří podmínky pro propuštění, dynamika je pozitivní. Nicméně že by byl účel trestu naplněn, to z hodnocení věznice rozhodně vyvodit nelze," poznamenal žalobce.

30 tisíc a lahev whisky za případ

Knotek podle něj dostatečně nenahlédl, co svým jednáním způsobil. Byl odsouzen za čtyři trestné činy včetně přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství. "Nemám za to, že by sebereflexe byla natolik otevřená či hluboká, že by vyvážila nedostatky v oblasti, jak pana odsouzeného hodnotí věznice," zmínil státní zástupce. "Oni už to mají snad befelem," povzdechl si Knotkův advokát Pavel Polák, když žalobce podal stížnost.

Na počátku kauzy stál dnešní šéf GIBS Úplatný soudce měl podle původního rozsudku zůstat ve vězení 5,5 roku. Jenže na jaře 2017 do jeho příběhu dramaticky vstoupil Nejvyšší soud, když ho po 16 měsících za mřížemi nařídil propustit. Nižší instance totiž chybovaly při vyhotovení rozsudku. V prosinci 2017 mu pak Okresní soud v Jičíne uložil pouze podmínku i s ohledem na jeho věk. Po odvolání žalobce mu však loni v říjnu vyměřil hradecký krajský soud nepodmíněný trest ve výši 39 měsíců. Kauzu rozjel coby dozorový státní zástupce dnešní šéf GIBS Radim Dragoun.

Knotek tak nadále setrvá za zdmi ruzyňské věznice. Až státní zástupce odůvodní svou stížnost, kauza se přesune k nadřízenému Městskému soudu v Praze. Teprve tato instance bude moci bývalého soudce pravomocně osvobodit. Zmíněný proces Knotek dobře zná. Obvodní soud pro Prahu 6 už v lednu kývl na jeho žádost o podmíněné propuštění, ale městská instance mu kvůli formálním nedostatkům vrátila případ zpátky na stůl.

Litoměřického soudce Josefa Knotka sebrala policie v říjnu 2011, spolu s ním obvinila i jeho kolegu Ladislava Jelínka a soudní zapisovatelku. Trojice se podílela na nezákonném vyřizování několika kauz. Ve třech případech Knotek manipuloval s termíny hlavního líčení, spolu s Jelínkem pak v rozporu se zákonem urychlili podmíněné propuštění leasingového podvodníka. Za poslední službu inkasoval Knotek 30 tisíc korun, Jelínek lahev whisky.