Sedmnáctiletý Syřan zadržený v úterý v Německu je opět na svobodě. Nepotvrdila se totiž podezření, že připravoval sebevražedný teroristický útok v Berlíně. Agentuře DPA to ve středu sdělil mluvčí prokuratury v Postupimi. Mladík, který předloni přišel do Německa bez dokladů a doprovodu dospělých, měl údajně poslat své matce zprávu, ve které se přímo zmínil o plánovaném atentátu a rozloučil se s ní. To však ve středu vyloučila agentura DPA vyjádřením, že zpráva byla pouze špatně přeložena.

