Německo přezkoumá až 100 tisíc schválených žádostí o azyl. Zaměří se na Syřany, Afghánce a Iráčany

před 15 minutami

Německé úřady přezkoumají až 100 000 žádostí o azyl, které v minulosti schválily. Uvedla to ve středu německá veřejnoprávní televize ARD. Jde hlavně o žádosti Syřanů, Afghánců a Iráčanů. Na možné problémy se přišlo v důsledku kauzy kolem německého vojáka Franca A., který chtěl zřejmě spáchat teroristický útok. Pravicový radikál Franco je nyní spolu s dalším vojákem ve vazbě. Podle vyšetřovatelů chtěl svůj atentát později svalit na běžence, a tak se nechal na konci roku 2015 v Německu registrovat jako syrský uprchlík. Úřady ale jeho podvod a dvojí život neodhalily. Přezkoumají se proto desítky tisíc žádostí z posledních dvou let, které se týkají hlavně mužů ve věku 18 až 40 let.

