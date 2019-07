Zdrogovaný Australan skočil nahý z Karlova mostu. Naháněli ho policisté i hasiči

před 16 minutami

Šestadvacetiletý Australan v sobotu po půlnoci skočil nahý z Karlova mostu do Vltavy, kde se snažil 20 minut uplavat policistům, strážníkům a hasičům. Po vytažení z vody byl předán do péče zdravotníků, kterým chtěl ze sanitky také utéct. Před skokem zřejmě někomu vytrhl z ruky mobilní telefon. Ukázalo se, že muž byl pod vlivem omamných psychotropních látek, v současné době je na detoxu. Uvedl to policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté oznámení o události přijali v 00:11. "Dotyčný měl někomu vytrhnout mobil z ruky a skočit s ním zcela nahý do řeky," uvedl mluvčí. Se záchranáři odmítal muž spolupracovat, v akci byly tři až čtyři čluny. V sanitce pak podle mluvčího musely být proti muži použity donucovací prostředky. "Muž je stále na detoxu příslušného zdravotnického zařízení, zatím není ve stavu, že by s ním bylo možné provést příslušné úkony, zjistit, o co se jednalo, zda bylo jednání protiprávní," doplnil. Policie v současné době posuzuje případ jako podezření z trestného činu krádeže, musí ale ještě zjistit řadu okolností. "Byl tam s kamarády, i ty se snažíme zjistit, prověřit," uzavřel Hulan. Mobilní telefon policisté nenašli.