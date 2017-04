před 12 minutami

Na přejezdu mezi stanicemi Okříšky a Krahulov na Třebíčsku srazil v sobotu časně ráno osobní vlak ženu. Zraněním podlehla. Provoz na trati je zastaven, obnoven by měl být po 09:00. Na místě zasahují policisté a hasiči. Osobní vlak jedoucí z Okříšek do Brna srazil ženu v 5:56. Okolnosti a příčinu neštěstí prověřujeme, řekl policejní mluvčí David Linhart. Provoz na trati je zastaven, podle odhadu dispečerů SŽDC by měl být obnoven po 09:00. "Ve vlaku byly čtyři osoby, kterým se nic nestalo," řekl ČTK operační důstojník hasičů na Vysočině Jan Zeman.

Související články