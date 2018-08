před 2 hodinami

Policie vyšetřuje úmrtí na akci High Jump v zatopeném žulovém lomu v Hřiměždicích na Příbramsku. Muž neznámé totožnosti tam v noci na sobotu skočil do vody a utonul, sdělila policejní mluvčí Lucie Nováková. Událost se stala po 04:00. "Dostali jsme oznámení o utonutí muže po skoku do vody, jeho totožnost zatím neznáme," uvedla mluvčí. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. Devatenáctý ročník soutěže ve skocích do vody v Hřiměždicích začal v pátek a dnes pokračuje, účastní se ho česká i světová elita. Do vody může také veřejnost.