V pražských Čakovicích našli tři mrtvé. Mohlo jít o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu

Poblíž cyklostezky mezi pražskými Čakovicemi a Letňany v sobotu odpoledne našli v lese tři mrtvé, věcí se zabývají kriminalisté z oddělení vražd. Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvy zemřelých, jejich výsledky by mohly být v příštím týdnu. Jednou z vyšetřovacích verzí policie je to, že by mohlo jít o dvojnásobnou vraždu a následnou sebevraždu.

"Detektivové zjišťují, co se na místě stalo, a nařídili provedení soudních pitev u zemřelých," uvedla policie na Twitteru. Informace o nálezu těl se k policistům podle mluvčího Richarda Hrdiny dostala od zdravotnické záchranné služby. Věk mrtvých ani to, zda jde o muže, nebo ženy, mluvčí nechtěl upřesnit. Kriminalisté z oddělení vražd řeší v pražských Čakovicích případ nálezu tří mrtvých lidí v lese. Detektivové zjišťují co se na místě stalo a nařídili provedení soudních pitev u zemřelých.#policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) November 26, 2022 Na místo nálezu přijely desítky policistů. "Místo je uzavřené, opáskované," řekl Hrdina. Poukázal na to, že policie v souvislosti s mrtvými po nikom nepátrá. Přiznal, že jednou z vyšetřovacích verzí je to, že by mohlo jít o dvojnásobnou vraždu a následnou sebevraždu.