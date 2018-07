V centru Prahy uniká plyn, hasiči evakuovali přes 500 lidí. V okolí nejezdí MHD

Pražská plynárenská prováděla v místě rekonstrukce plynovodu a v rámci výkopu v Masné ulici došlo k úniku plynu. Hasiči mají situaci pod kontrolou.

Praha - Kvůli silnému úniku plynu v Masné ulici v centru Prahy evakuovali hasiči ve čtvrtek večer zhruba 500 lidí z domů v okolí. Uzavřena byly také okolní ulice a byl přerušen provoz tramvají a autobusů v Revoluční ulici, řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Plyn uniká z výkopu, kde dodavatelská firma vyměňovala potrubí pro společnost Pražská plynárenská distribuce. Koncentrace plynu naměřené v objektech v okolí místa úniku jsou podle hasičů malé.

"V ulici Masná na Praze 1 došlo k masivnímu úniku plynu. Na místě probíhá evakuace přilehlých domů a z důvodu zajištění průjezdu HZS (hasičského záchranného sboru) policisté uzavřeli dopravu i v okolních ulicích," oznámila policie na twitteru.

Hasiči z centrální, smíchovské a strašnické stanice zasahují v Masné ulici u masivního úniku plynu z výkopu. Probíhá evakuace přilehlých domů. pic.twitter.com/SDnQQmsyi3 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 5, 2018

Kvůli úniku plynu byla také kolem 20:00 zastavena v obou směrech tramvajová a autobusová doprava v úseku Náměstí Republiky - Dlouhá třída. Omezení se dotklo tramvají číslo 6, 8, 15 a 26 a autobusové linky 207. Uzavřeno je také několik okolních ulic. Dopravní podnik poskytl k dispozici evakuační autobus.

Podle šéfa pražských hasičů Romana Hlinovského bude zásah na místě trvat ještě přinejmenším několik hodin, podle něj budou pravděpodobně škody na okolních objektech. "Na místě došlo k masivnímu úniku plynu, byly tam naměřeny až výbušné koncentrace plynu. Nyní je celé místo uzavřeno," řekl ČT. Na místě zasahuje 5 hasičských jednotek.

"Pražská plynárenská prováděla v místě rekonstrukce plynovodu a v rámci výkopu v Masné ulici došlo k úniku. Společnost provádí v místě odstávku plynovodu, snahou je, aby postihla co nejméně obyvatel a objektů v inkriminované části. Dotknout by se měla zhruba dvaceti přípojek," řekl mluvčí Pražské plynárenské. "Zatím nevíme, co přesně se tam stalo," doplnil.

"Jakmile dojde k uzavření a zastavení úniku, začne probíhat vyšetřování, zda došlo na místě k nějakému pochybení," dodal.