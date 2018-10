před 1 hodinou

Most na Vltavské je provizorně zajištěn a ve čtvrtek by se pod něj měl vrátit provoz tramvají. "My jsme to převzali a teoreticky by se tam tramvaj měla vrátit s novým dnem," upřesnila ve středu mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Na zhoršení stavu mostu minulý týden upozornila TSK firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK poté z bezpečnostních důvodů uzavřela část ulice Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže na Vltavské nejezdí tramvaje.